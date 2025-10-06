Hydrogène vert: sept projets en route pour concrétiser la stratégie royale
VidéoDe la vision royale à la concrétisation, l’hydrogène vert marocain prend son envol. Un an après le lancement de l’« Offre Maroc hydrogène vert », sept projets majeurs sont en route dans les trois régions du Sud, avec le projet Chbika 1 ayant finalisé sa phase préliminaire et prêt à entrer en phase FEED. Porté par une gouvernance claire, une exécution rigoureuse et des investisseurs nationaux et internationaux de premier plan, le Royaume concrétise son ambition de devenir producteur et exportateur d’énergie 100 % verte.