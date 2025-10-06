Economie

Hydrogène vert: sept projets en route pour concrétiser la stratégie royale

VidéoDe la vision royale à la concrétisation, l’hydrogène vert marocain prend son envol. Un an après le lancement de l’« Offre Maroc hydrogène vert », sept projets majeurs sont en route dans les trois régions du Sud, avec le projet Chbika 1 ayant finalisé sa phase préliminaire et prêt à entrer en phase FEED. Porté par une gouvernance claire, une exécution rigoureuse et des investisseurs nationaux et internationaux de premier plan, le Royaume concrétise son ambition de devenir producteur et exportateur d’énergie 100 % verte.

Par La Rédaction
Le 06/10/2025 à 20h12
#Hydrogène vert#énergie verte#Energie renouvelable#Electricité#Roi Mohammed VI

