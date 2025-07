Offre Maroc Hydrogène vert: tenue de la 5ème réunion du Comité d’investissement

Dans le cadre de l’Offre Maroc pour l’hydrogène vert, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, a présidé la cinquième réunion du comité d’investissement le vendredi 11 juillet 2025.

Cette réunion cruciale a été marquée par la participation de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) – en tant que point focal de l’Offre Maroc pour l’Hydrogène vert et secrétaire du comité d’investissement – ainsi que de plusieurs départements ministériels et partenaires institutionnels. Elle a permis de valider les engagements du consortium TotalEnergies-CIP-AP Moller Capital. Ces engagements s’inscrivent dans le cadre du contrat signé en présence du roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron, comme l’a indiqué MASEN sur LinkedIn.

La rencontre a aussi permis de faire le point sur l’avancement des projets des cinq autres investisseurs sélectionnés, tous leaders dans l’hydrogène vert. Il s’agit du consortium «ORNX», réunissant l’Américain Ortus, l’Espagnol Acciona et l’Allemand Nordex, qui investiront dans la production d’ammoniac. Un autre consortium, composé de l’Émirati Taqa et de l’Espagnol Cepsa, produira de l’ammoniac et du carburant industriel. La société marocaine Nareva s’orientera vers l’ammoniac, le carburant industriel et l’acier vert. L’acier vert sera également produit par la société saoudienne ACWA Power, tandis qu’un autre consortium chinois, formé par UEG et China Three Gorges, se concentrera sur l’ammoniac.

La réunion du comité d’investissement a également permis de restituer les travaux du sous-comité infrastructures, en appui à la préparation des futurs hubs hydrogène vert à l’échelle territoriale. ⁠

«Cette session a constitué une étape importante dans la mise en œuvre de l’Offre Maroc», se félicite MASEN, tout en saluant la mobilisation collective autour de ce chantier stratégique.