Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 26 novembre, le président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, Mohamed Benalilou, a présenté à Marrakech, lors de la conférence annuelle de l’Association internationale des autorités de lutte contre la corruption (IAACA), organisée pour les 20 ans de l’association, une vision qui relie lutte contre la corruption, protection de l’environnement et action climatique. Pour lui, le coût de la corruption liée aux ressources naturelles dépasse largement les sommes détournées ou les intérêts privés servis, car il peut aller jusqu’à épuiser les richesses et priver les générations futures de ressources et d’opportunités, alors qu’elles n’ont pas participé aux décisions qui déterminent leur sort.

Il s’appuie sur les risques liés à l’exploitation des ressources naturelles au profit d’intérêts privés ou à travers des procédures de rente, ainsi qu’au détournement des financements climatiques vers des fins autres que celles prévues. Selon lui, ces pratiques ne se limitent pas à la valeur des fonds détournés; elles causent des dommages parfois difficiles à réparer, dont le coût dépasse le moment où les décisions ont été prises.

Benalilou fait des droits des générations futures une porte d’entrée pour repenser la responsabilité des institutions d’intégrité. Il appelle à les prendre en compte lors des décisions sur l’usage et la gestion des ressources naturelles et à ne pas évaluer ces décisions seulement à l’aune de leurs retombées immédiates. Il lie aussi trois composantes qu’il juge complémentaires dans l’évolution des organes anticorruption, l’intégrité environnementale, l’efficacité et une lutte intelligente. Sur l’efficacité, il estime qu’elle ne se mesure pas seulement au nombre de violations révélées ou de décisions examinées, mais à la capacité d’intervenir tôt, de prouver l’effet de l’intervention, de respecter les garanties légales et de corriger les failles qui permettent aux abus de se répéter.

Il a également évoqué la technologie, qui n’est pas une fin en soi mais peut renforcer les capacités des institutions dans une approche mêlant connaissance, intervention, prévention et respect de la loi, avec un échange d’expériences sur l’usage de l’intelligence artificielle dans la protection des droits environnementaux. Il invite enfin à capitaliser sur la confiance construite par l’IAACA en vingt ans pour bâtir une coopération davantage tournée vers les résultats, à travers le partage d’initiatives de protection des ressources, l’évaluation de l’efficacité des politiques et la mise en commun des informations et des expertises éparpillées entre les institutions.

Cette position rejoint, selon le journal, le message que l’Instance a voulu porter pour ce vingtième anniversaire. Le citoyen attend des organes de lutte contre la corruption qu’ils contribuent à une gestion des ressources naturelles communes conforme à ses intérêts, et qu’ils démontrent ce que les politiques publiques ont réellement produit.