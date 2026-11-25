Selon le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 26 novembre, des rapports adressés au ministre de la Santé et de la Protection sociale décrivent des dysfonctionnements inquiétants à l’hôpital régional des maladies psychiatriques et mentales Razi de Tanger. Ils évoquent des problèmes persistants de surpeuplement, de dégradation des conditions d’accueil et d’hébergement des patients, ainsi qu’un manque de ressources humaines et d’équipements médicaux. Selon ces documents, certains locaux et équipements se détériorent au point d’affecter les conditions d’hospitalisation et de soins.

Les mêmes rapports signalent des défaillances liées à l’hygiène, à la sécurité et à la prévention des risques, ce qui complique la prise en charge d’une catégorie de patients qui nécessite une attention particulière et des conditions d’hospitalisation préservant leur dignité et leur sécurité. Ils soulignent aussi un déficit en personnel médical, infirmier et technique, avec une charge supplémentaire pour le personnel en poste et un effet possible sur la qualité des soins, d’autant que la capacité d’accueil de l’hôpital est dépassée.

Dans le même contexte, ces dysfonctionnements remettent sur la table le dossier de la création d’un établissement hospitalier universitaire spécialisé en psychiatrie à Tanger, l’un des projets attendus pour pallier l’insuffisance de l’offre de santé spécialisée dans la région, alors que les besoins en santé mentale augmentent à Tanger et dans sa périphérie. Les rapports demandent des précisions sur l’état d’avancement du projet, ses étapes de réalisation et le calendrier de sa mise en service.

Ils insistent aussi sur la nécessité de mesures d’urgence pour mettre à niveau l’hôpital Razi, améliorer l’accueil, l’hébergement et les soins, renforcer ses ressources humaines et ses équipements et garantir les conditions d’hygiène et de sécurité, sans attendre l’ouverture du nouvel hôpital. Ces demandes interviennent alors que le droit à la santé mentale impose de renforcer l’offre spécialisée et d’assurer une prise en charge digne des patients, notamment face à l’importance du phénomène de l’addiction, et placent le ministère devant le défi de corriger les failles actuelles tout en accélérant les projets hospitaliers spécialisés programmés dans la région de Tanger, selon certaines sources.