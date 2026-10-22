Santé mentale: 6,5 millions de Marocains souffrent de troubles psychiatriques

Les statistiques relatives à la santé mentale au Maroc révèlent une situation alarmante qui interpelle l’ensemble des acteurs nationaux. Selon les données publiées par la Coalition professionnelle des psychologues cliniciens du Maroc, près de 6,5 millions de citoyens souffrent de troubles psychiques, dont environ deux millions d’enfants et de jeunes adolescents. Face à ce constat, préoccupant, près de 85% des personnes touchées ne bénéficient toujours pas de soins appropriés, ce qui révèle le considérable fossé qui sépare la demande croissante de soins de la capacité effective de prise en charge du système de santé public, indique Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce vendredi 23 octobre.

Afin de remédier à cette crise, silencieuse, les professionnels du secteur réclament une mobilisation nationale d’urgence. La Coalition préconise un renforcement des politiques de prévention, un dépistage précoce généralisé et une simplification substantielle de l’accès aux thérapies et aux infrastructures médicales. La mise en place de structures adaptées, la démocratisation de l’accès aux traitements et la facilitation du remboursement des actes de soins psychiatriques constituent, selon eux, des piliers indispensables pour garantir un droit effectif à la santé mentale pour l’ensemble des Marocains, en particulier pour les plus vulnérables.

L’intégration de la santé mentale au centre des réformes globales du système de santé exige aussi une profonde refonte juridique et institutionnelle. Les spécialistes soulignent l’urgence de moderniser le cadre réglementaire encadrant la pratique des psychologues cliniciens, d’assurer une formation continue rigoureuse et d’accroître les ressources humaines spécialisées. L’objectif essentiel consiste à garantir des soins de qualité, éthiques et sécurisés, tout en établissant une coordination fluide et interdisciplinaire entre les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’action sociale, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Parallèlement aux aspects techniques et budgétaires, le combat contre la stigmatisation et la discrimination demeure une priorité absolue pour les intervenants. Pour rompre l’isolement des patients, il est primordial de promouvoir une culture sociétale où la demande de soutien psychiatrique est perçue comme un acte responsable et naturel. L’implication active des médias, de l’université, du tissu associatif et de la société civile est indispensable pour sensibiliser l’opinion publique, déconstruire les tabous historiques et accompagner dignement les personnes souffrant de troubles psychiatriques.

Dans cette perspective, le lancement annoncé du plan national de santé mentale à l’horizon 2030 est un levier majeur. Bien que ce projet ambitieux prévoit un budget de près de quatre milliards de dirhams, son succès effectif repose sur la mise en œuvre de mécanismes de gouvernance clairs, d’évaluations rigoureuses et d’un suivi transparent. La réussite de ce programme dépend de sa capacité à transformer ces engagements financiers en améliorations concrètes et mesurables sur le terrain, garantissant une meilleure qualité de prise en charge pour chaque Marocain.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, commémorée le 10 octobre à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Sous le thème cette année du «recueil des «voix réelles» des personnes confrontées à des troubles psychiques», l’OMS tient à rappeler toute l’importance d’une écoute des patients, et d’intégrer leur vécu dans l’élaboration des politiques publiques. Pour le quotidien, c’est en plaçant les patients au centre des réformes et en favorisant un dialogue constant entre praticiens, décideurs et patients que le Maroc pourra bâtir un système de santé mentale inclusif, performant et résilient.