Le secteur privé marocain est appelé à jouer un rôle central dans le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité. C’est le message porté par Mehdi Tazi, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), dans une déclaration faite à l’occasion de la cérémonie présidée ce mercredi 25 novembre 2026 par le roi Mohammed VI au Palais royal de Rabat.

Cette cérémonie a été marquée par la signature de deux conventions-cadres portant, d’une part, sur le financement de la feuille de route pour le développement de l’industrie de défense et de sécurité et, d’autre part, sur la mobilisation du secteur privé et financier national pour son déploiement.

«La CGEM mobilisera le secteur privé marocain qui contribuera à bâtir une industrie nationale de défense et de sécurité souveraine, performante, innovante et compétitive», affirme Mehdi Tazi. Un engagement qui place le patronat au cœur du dispositif appelé à accompagner l’émergence de cette nouvelle filière industrielle stratégique.

La mobilisation annoncée concerne aussi bien les fédérations industrielles que les entreprises membres de la CGEM, appelées à accompagner la mise en œuvre de la feuille de route. Pour le président de la Confédération, le développement de ce secteur répond à plusieurs priorités de la CGEM, notamment en matière de montée en gamme industrielle et technologique, d’investissement privé, d’implication des PME industrielles et d’export.

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Le Maroc ne part pas de zéro. Les écosystèmes automobile et aéronautique ont progressivement constitué un tissu industriel, des compétences techniques, des capacités de production et des chaînes de sous-traitance dont les acquis pourraient servir de socle à cette nouvelle industrie.

Mehdi Tazi entend précisément s’appuyer sur ces expériences pour accélérer la montée en puissance de la filière défense. «Convaincus du potentiel de la filière et de la capacité des industriels marocains à y être compétitifs, nous allons nous inspirer des réussites de l’automobile et de l’aéronautique, en donnant une place plus importante aux capitaux marocains et aux PME industrielles du Royaume.»

L’enjeu est de faire émerger un écosystème qui ne soit pas limité à quelques grands projets ou à des opérateurs internationaux, mais qui permette également aux entreprises marocaines de s’intégrer dans les chaînes de valeur, de développer leurs capacités technologiques et de répondre aux exigences spécifiques des marchés de défense et de sécurité.

La place accordée aux PME industrielles constitue ainsi un axe majeur de cette mobilisation. Leur implication devra favoriser la constitution d’un réseau local de fournisseurs, de sous-traitants et d’entreprises spécialisées, avec des retombées potentielles en matière d’investissement, d’emploi et de transfert de compétences.

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La déclaration du président de la CGEM intervient dans le sillage de la séance de travail du 18 novembre consacrée à l’«Offre Maroc» pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité. Les deux conventions-cadres signées devant le Roi traduisent l’accélération de cette feuille de route, avec une enveloppe de près de 22 milliards de dirhams mobilisée par les partenaires publics et un dispositif destiné à associer davantage les acteurs privés et financiers.

Cette mobilisation financière doit permettre d’amorcer les investissements dans un secteur caractérisé par des coûts d’entrée élevés, des cycles industriels longs et des exigences technologiques importantes. Le recours aux financements bancaires, aux fonds d’investissement et aux marchés de capitaux est appelé à accompagner les entreprises aux différentes étapes de leur développement, de la conception et de la recherche jusqu’à l’industrialisation et l’expansion commerciale.

La CGEM entend également inscrire cette dynamique dans une transformation plus large de la structure de l’investissement au Maroc, avec une progression de la contribution du secteur privé.

«Notre ambition est aussi de contribuer à rééquilibrer la structure de l’investissement national en portant, à l’horizon 2035, la part de l’investissement privé aux deux tiers et celle de l’investissement public à un tiers, conformément aux Hautes Orientations Royales», souligne Mehdi Tazi.