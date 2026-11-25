Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a révélé des données inquiétantes sur le marché du travail et la population active, affirmant que plus de la moitié des personnes en âge de travailler n’exercent aucune activité et que ce taux dépasse 80% chez les femmes en milieu urbain.

Intervenant lors d’un séminaire organisé par la CDG sur le thème «La mobilisation de l’épargne pour financer la souveraineté», Jouahri a indiqué que cette réalité mettait en évidence le niveau élevé d’endettement des ménages, qui a représenté l’an dernier 27% du produit intérieur brut (PIB). «Un taux qui dépasse celui de l’endettement observé dans les pays développés et les économies émergentes», rapporte Assabah dans son édition de ce jeudi 26 novembre.

Le wali de Bank Al-Maghrib estime que l’amélioration des conditions et de la conjoncture du marché de l’emploi demeure un défi à moyen et à long terme. Cela nécessite, selon lui, d’explorer un ensemble de choix en matière de politiques publiques incitant à l’épargne, en particulier au sein des classes moyennes. Il a souligné que la concrétisation de cet objectif passe par des incitations fiscales et institutionnelles, par l’élargissement de la couverture sociale aux systèmes de retraite, ainsi que par le renforcement de l’inclusion financière et de la sensibilisation à l’éducation financière.

Il a indiqué que, s’agissant des domaines d’intervention de la banque centrale, notamment de la politique monétaire, l’objectif principal consiste à stabiliser les prix, sachant que l’inflation affaiblit la valeur réelle de l’épargne lorsqu’elle dépasse le taux d’intérêt appliqué, comme cela s’est produit en 2022. En effet, le taux d’intérêt fixe sur l’épargne était inférieur au taux d’inflation, qui avait atteint 6,6%, ce qui a affecté la rentabilité de cette épargne et n’a pas encouragé les ménages à épargner. L’inflation affaiblit également la capacité des familles à épargner en raison de ses répercussions sur leur pouvoir d’achat, qui a reculé de 2,3% en 2022.

«Jouahri a indiqué, à cet égard, que la politique monétaire fixe parmi ses priorités, outre la stabilisation des prix, un impact positif sur l’épargne», rapporte Assabah. Il a évoqué, au cours de son intervention, le rôle fondamental de l’éducation financière pour sensibiliser à l’importance de l’épargne et favoriser sa mobilisation par les canaux officiels. Il a ajouté que la banque centrale déployait des efforts avec ses partenaires depuis des années et avait créé, en 2013, la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF), dont 70 000 personnes ont bénéficié des sessions de formation durant l’année 2025.