Selon le quotidien Les Inspirations Éco du 26 novembre, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) a organisé, mardi 24 novembre à Rabat, à l’occasion de la Journée mondiale de l’épargne, une rencontre sur le thème «Mobiliser l’épargne pour le financement de la souveraineté». Fouzi Lekjaa, Abdellatif Jouahri, Chakib Benmoussa et le directeur général de la CDG, Khalid Safir, y ont partagé un même diagnostic: celui d’un pays qui épargne beaucoup, mais dont l’épargne ne finance pas encore suffisamment les besoins de long terme de son économie, à l’heure où les chantiers s’accumulent, de l’eau à l’énergie, en passant par le numérique, la protection sociale et la préparation de 2030.

Khalid Safir a ouvert la rencontre en mettant en évidence le paradoxe marocain. Le patrimoine financier des ménages atteint près de 1 200 milliards de dirhams en 2025, dont environ 80% sous forme de dépôts, alors que les grands projets réclament des ressources sur vingt, trente, voire cinquante ans. Les transferts des Marocains du monde ont dépassé 120 milliards de dirhams, sans contribuer directement à l’investissement à la hauteur de leur poids. Pour lui, la souveraineté financière suppose de mobiliser cette épargne à travers des institutions nationales, de l’orienter vers les priorités du pays et de l’inscrire dans la durée.

Le patron de la CDG a rappelé le rôle de l’institution, créée en 1959, qui reçoit et sécurise l’épargne réglementée, la massifie, puis la transforme en investissements de long terme. Il a mis en avant l’effet de levier de ce modèle: un milliard de dirhams de dépôts représente 2,3 milliards d’actifs, et un milliard de fonds propres correspond à près de 8 milliards de capacité de financement. La CDG entend agir sur trois fronts : dynamiser la collecte, notamment avec Barid Al-Maghrib et la Caisse d’épargne nationale, sécuriser l’épargne retraite et déployer ses ressources au service des priorités nationales.

Selon Safir, la Caisse gère 164 milliards de dirhams de réserves du RCAR, tandis que les réserves de la CNSS déposées auprès d’elle sont évaluées à 69 milliards. Il a aussi souligné l’enjeu territorial, car l’épargne constituée dans les régions doit pouvoir financer les écoles, les hôpitaux, l’accès à l’eau, le logement et l’emploi, à condition de disposer de l’ingénierie nécessaire pour transformer les besoins des collectivités en projets finançables.

Le ministre des Finances, Fouzi Lekjaa, a insisté sur la place de la CDG, qu’il considère comme un acquis de la souveraineté financière nationale, et annoncé que les travaux de modernisation préparés par les équipes de son ministère seraient prochainement discutés et finalisés. Il a rattaché le sujet au discours du Trône du 29 juillet et à une trajectoire visant un déficit autour de 3% du PIB sur la période 2026-2031 et une dette à 62 % du PIB en 2031. Parmi ses quatre priorités figurent la collecte, l’épargne longue, la transformation de l’épargne en investissement par les institutionnels et les territoires, avec des transferts aux régions d’au moins 12 milliards de dirhams dès 2027. L’épargne mobilisée ne doit pas se substituer à l’effort public, et « chaque dirham mobilisé doit pouvoir justifier de son utilité ».

Le wali de Bank Al-Maghrib a apporté des chiffres qui éclairent la tâche de la CDG. Le taux d’épargne nationale a atteint 31,1% du PIB en 2025, contre 26% dans le monde, mais seuls 2,8% des ménages déclarent épargner, selon l’enquête du HCP au troisième trimestre 2026, et la circulation fiduciaire pèse 28,5% du PIB. Jouahri a appelé à développer la Bourse, le marché obligataire et l’éducation financière, rappelant que les encours de la gestion d’actifs atteignent 725 milliards de dirhams à fin 2025.

Chakib Benmoussa a, lui, posé la question de l’efficacité de l’investissement. Sur la période 2010-2025, la formation brute de capital fixe dépasse en moyenne 27% du PIB, pour une croissance autour de 3,1%, avec un ICOR de 8,8, contre 5,4 sur la période 2000-2009. Il a aussi souligné que les ménages sont aujourd’hui les seuls acteurs excédentaires, leur capacité de financement ayant couvert environ 70% des besoins des entreprises et de l’État en 2023-2024, contre près de 23% en 2014-2019. La question posée à la CDG est donc de savoir comment transformer cette épargne en investissements sans fragiliser ceux qui la constituent, en finançant des projets solides, rentables et créateurs d’emplois.