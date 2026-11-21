Derrière l’ambition du Maroc de se doter d’une industrie nationale de défense et de sécurité se dessinent des enjeux qui vont bien au-delà de la seule production d’équipements militaires. Pour le politologue et universitaire Zakaria Firano, cette nouvelle orientation stratégique, impulsée par le roi Mohammed VI, pourrait ouvrir des perspectives insoupçonnées pour le Royaume.

La feuille de route présentée mercredi 18 novembre devant le Souverain fixe précisément l’objectif de couvrir, à l’horizon 2035, environ 40% des besoins des Forces armées royales (FAR) et des organes de sécurité par une production nationale. Elle prévoit également que plus de 65% des revenus de cette industrie proviennent des exportations.

Pour Zakaria Firano, l’enjeu ne se limite toutefois pas à la substitution aux importations. Il réside également dans la constitution d’un écosystème industriel intégré, capable de créer des synergies avec les filières dans lesquelles le Royaume dispose déjà d’un savoir-faire, notamment l’automobile, l’aéronautique et l’électronique.

Cette dynamique pourrait favoriser l’intégration locale, les transferts de technologie et la montée en compétences des entreprises marocaines, tout en ouvrant de nouveaux débouchés dans des domaines comme l’intelligence artificielle.

Le politologue insiste, à cet égard, sur une approche «qualitative plutôt que quantitative». Contrairement aux pays qui privilégient une production de masse, le Maroc entend, selon lui, miser sur des technologies adaptées aux exigences des conflits contemporains: drones, systèmes autonomes, logiciels militaires et véhicules intelligents.

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Cette orientation rejoint les priorités de l’«Offre Maroc», qui cible notamment les systèmes terrestres et navals, l’électronique de défense, la cyberdéfense et l’intelligence artificielle. La stratégie ambitionne de couvrir plusieurs maillons de la chaîne de valeur, de la conception à la production, en passant par la maintenance, les essais et le stockage.

Sur le plan géopolitique, Zakaria Firano considère que la constitution d’une base industrielle et technologique de défense doit renforcer la «souveraineté décisionnelle» du Royaume. L’objectif est de réduire son exposition aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, aux restrictions d’exportation et aux crises internationales susceptibles de compromettre l’accès à certains équipements stratégiques.

Cette ambition s’accompagne d’un important volet d’investissement et de développement des compétences. Sur instructions royales, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribuera à hauteur de 4 milliards de dirhams au déploiement de la feuille de route.

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À l’horizon 2035, la nouvelle industrie devrait générer près de 50.000 emplois directs et indirects. Un objectif qui suppose la formation de profils spécialisés, notamment des ingénieurs, des techniciens et des chercheurs, ainsi qu’un renforcement des capacités nationales de recherche et développement.

Sur le plan territorial, deux nouvelles zones industrielles dédiées à la défense sont prévues à Ben Guerir et à Benslimane. Elles viendront compléter les deux zones d’accélération industrielle de défense déjà lancées, avec l’ambition de structurer des pôles spécialisés et d’attirer des investissements nationaux et étrangers.

La réalisation de ces objectifs nécessitera toutefois une montée en puissance rapide des capacités industrielles. Zakaria Firano estime que le secteur devra afficher une croissance annuelle supérieure à 30%, un rythme qu’il juge atteignable au regard des compétences marocaines.

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Cette stratégie a été présentée lors de la séance de travail présidée mercredi 18 novembre par le roi Mohammed VI au Palais royal de Rabat. Selon le communiqué du Cabinet royal, l’«Offre Maroc» vise à accélérer l’entrée du Royaume dans le cercle des pays producteurs d’équipements et de solutions de défense et de sécurité.

Au-delà de la production d’armements, l’ambition affichée est de faire émerger une base industrielle et technologique capable de renforcer la résilience stratégique du pays, de stimuler l’innovation et de positionner le Maroc sur les marchés internationaux de la défense.