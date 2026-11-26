Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition du vendredi 27 novembre, les autorités d’Agadir ont lancé mercredi une campagne de sensibilisation contre le harcèlement et la violence envers les femmes et les filles dans les bus de transport public.

L’objectif est de renforcer le sentiment de sécurité et de confiance chez les usagers du transport urbain et d’ancrer une culture du respect. L’initiative est menée en partenariat entre le Groupement des collectivités territoriales du Grand Agadir pour le transport et la mobilité urbaine, la société de développement local du Grand Agadir pour le transport et la mobilité urbaine, l’organisation Migration et Développement et la société Alsa, délégataire du secteur.

Elle s’étend du 25 novembre au 10 décembre 2026 et se déroule sous le slogan «Ensemble pour un transport urbain sûr, équitable et exempt de violence contre les femmes et les filles».

Pour Jamal Diouani, président du Groupement, cette démarche ne doit pas rester une simple campagne ponctuelle, mais constituer une base pour un travail continu garantissant un transport public sûr, la lutte contre toutes les formes de harcèlement et la diffusion des procédures et mécanismes de signalement à la disposition des victimes.

Il a estimé que le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité de la flotte, bien qu’importants, ne suffisent pas à assurer un transport urbain sûr s’ils ne s’accompagnent pas d’un renforcement de la sécurité à bord et d’une culture du respect de la dignité des femmes et de leur liberté de circuler. Il a souligné que la lutte contre le harcèlement est une responsabilité partagée qui implique les institutions publiques, les autorités locales et la société civile.

Il a aussi mis en avant l’importance d’une étude menée par le Groupement, qui sert de base pour diagnostiquer les conditions de déplacement des femmes dans les transports publics et améliorer les pratiques. Pendant la campagne, des autocollants de sensibilisation seront apposés dans les bus et des messages sonores en arabe et en amazigh seront diffusés à bord et dans les stations.

Les partenaires et acteurs concernés seront également mobilisés pour élargir la sensibilisation aux risques du harcèlement, de la violence et de la discrimination.

Jamal Diouani et la directrice d’Alsa City Agadir, Sara Youssoufi, ont effectué une visite à la station de bus proche de Bank Al-Maghrib à Agadir, où a été donné le coup d’envoi officiel de la campagne.

La directrice a expliqué que la société avait renforcé la présence des femmes dans cette installation avec 18 conductrices, mis en place des contrôleurs à bord et amélioré la sécurité grâce aux caméras de surveillance installées dans les bus. Elle a aussi précisé que la communication avec les services de sécurité est assurée pour chaque incident, grand ou petit, et ceux-ci réagissent rapidement dès qu’ils sont alertés.