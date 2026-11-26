Le ministre de l’Agriculture, Khalid Hatimy, a annoncé devant les parlementaires une série de mesures destinées à renforcer l’approvisionnement du marché national en légumes et à contenir la hausse des prix, après ses interventions sur les viandes rouges et la reconstitution du cheptel. La tomate est le secteur visé. «La superficie consacrée à la tomate ronde atteint près de 4.000 hectares, surtout dans la région de Souss-Massa, et fournit jusqu’à 95 % de l’offre de tomates précoces», rapporte le quotidien L’Économiste dans son édition du jeudi 26 novembre.

Le ministre explique que la filière traverse des difficultés croissantes, avec une hausse de 45 à 50% des coûts des intrants, la propagation de maladies virales, les contraintes liées à la main-d’œuvre et une baisse importante des rendements. Ceux-ci, qui atteignaient auparavant environ 240 tonnes par hectare, se situent désormais entre 150 et 170 tonnes, notamment à cause de plusieurs virus. À cela s’ajoutent les pertes au cours du transport, du stockage et de la commercialisation, ce qui pousse certains producteurs à abandonner la tomate pour des cultures plus rentables.

Pour renforcer l’offre nationale, le ministère prévoit, à moyen terme, d’augmenter de 1.500 hectares les superficies de tomates sous abri, afin de sécuriser l’approvisionnement du marché intérieur et de réduire les tensions saisonnières sur les prix, en particulier en hiver. Il insiste sur la priorité donnée au marché national, grâce à une meilleure coordination avec les stations de conditionnement, qui devraient réorienter une partie de leur production vers le marché intérieur lorsque l’offre devient insuffisante. La stratégie comprend aussi un volet recherche, avec le développement de semences nationales résistantes aux virus et aux maladies.

Le gouvernement veut également renforcer le suivi des prix sur les marchés de gros et de détail, avec un suivi hebdomadaire destiné à identifier les marges commerciales injustifiées et à améliorer la transparence des circuits, accompagné d’une réforme de la commercialisation visant à réduire le nombre d’intermédiaires entre producteurs et consommateurs.

Le ministre a aussi annoncé la révision du conditionnement et du transport, avec le remplacement des caisses de 30 kg par des caisses de 10 kg pour limiter les pertes, estimées à 30%, ainsi qu’un projet de classification des tomates en trois catégories selon la qualité, avec des prix différenciés.