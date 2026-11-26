«Les travaux de construction d’une centrale photovoltaïque de 3 MW ont été officiellement lancés jeudi 19 novembre à Aïn Béni Mathar, dans la commune territoriale de Mrija, à l’occasion des célébrations de la fête de l’Indépendance», rapporte le quotidien L’Économiste dans son édition du jeudi 26 novembre.

Implantée au cœur du complexe Noor Atlas Aïn Béni Mathar, la centrale s’inscrit dans le programme national Noor Atlas, qui prévoit la réalisation de six centrales photovoltaïques à travers le Royaume.

Le projet mobilise un investissement de 30 millions de dirhams, financé par la Direction générale des collectivités territoriales (26 millions) et Masen (4 millions). L’électricité produite sera injectée dans le réseau et cédée à la Société régionale multiservices de l’Oriental, qui assurera son acheminement et sa fourniture aux 4.000 ménages bénéficiaires. Le projet vise à alléger la facture énergétique des foyers comptant un malade de la silicose, en réponse aux conséquences sanitaires de l’exploitation historique du charbon dans la province.

Sur le plan technique, la centrale devrait produire 6 GWh par an sur une durée d’exploitation de 25 ans. Elle reposera sur 4.824 panneaux bifaciaux de 630 Wc installés sur 67 trackers, huit onduleurs de 330 kW et un poste de transformation de 3 000 kVA. La maîtrise d’œuvre technique est confiée à Masen, qui interviendra par l’intermédiaire de sa filiale Masen Services.

Cette unité de 3 MW constitue la première phase d’un programme de 10 MW, doté d’une enveloppe globale prévisionnelle de 114,5 millions de dirhams, couvrant les équipements de production, le raccordement au réseau et les voies d’accès. Le programme Noor Atlas, piloté par Masen, comprend six centrales d’une capacité totale d’environ 305 MW, réparties dans cinq régions, à Mrija et Bouanane dans l’Oriental, à Boulemane, Errachidia, Tata et Tan-Tan. Ces sites ont été choisis pour sécuriser l’approvisionnement électrique des zones situées en bout de ligne du réseau national.