Énergies renouvelables: Masen lance la préqualification du programme solaire Noor PV Multisites

Masen franchit une nouvelle étape dans le déploiement de ses projets solaires. L’Agence marocaine pour l’énergie durable a annoncé le lancement de la phase de préqualification du programme Noor PV Multisites, qui prévoit le développement de plusieurs centrales photovoltaïques à travers le territoire national, pour une capacité totale minimale de 350 mégawatts (MW).

Cette procédure vise à identifier les entreprises disposant des compétences techniques et opérationnelles nécessaires à la conception, à l’approvisionnement en équipements et à la construction des installations, ainsi qu’à leur exploitation et à leur maintenance.

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Les projets seront réalisés selon le modèle EPC (Engineering, Procurement and Construction), qui confie à un contractant la responsabilité de la conception, de la fourniture des équipements et de la construction des centrales. Le dispositif prévoit également la prise en charge de leur exploitation et de leur maintenance (O&M).

À travers cette approche multisites, Masen entend poursuivre la valorisation du potentiel solaire des différentes régions du Royaume, tout en contribuant au développement des énergies renouvelables et à la création de valeur dans les territoires.

Les entreprises intéressées disposent d’un peu plus de six semaines pour se manifester. Le dossier de préqualification est disponible sur la plateforme de marchés électroniques de Masen, à l’adresse etendering.masen.ma. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 30 novembre 2026 à 12h, heure marocaine.