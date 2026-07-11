Noor Ouarzazate III: arrêt technique pour basculer vers un nouveau réservoir

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de remédiation mené par la société de projet, sous la supervision de MASEN. L’objectif est de doter l’installation d’un réservoir de sels chauds répondant aux meilleurs standards internationaux, renforçant ainsi la fiabilité et la performance globale de la centrale.

Depuis sa remise en service le 5 avril 2025, après réparation du réservoir initial, Noor Ouarzazate III a fonctionné de manière continue dans un mode d’exploitation dit «conservateur». Cette phase transitoire a permis d’assurer la continuité de production tout en préparant les conditions nécessaires à l’intégration du nouveau système.

En parallèle, les travaux de réalisation du nouveau réservoir ont été achevés, tandis que les infrastructures auxiliaires indispensables à son intégration sont en voie de finalisation.

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La bascule vers ce nouveau dispositif constitue une séquence industrielle délicate, nécessitant l’arrêt temporaire de la centrale. Celle-ci comprend notamment les opérations d’interconnexion mécanique et électrique, le préchauffage progressif des circuits, ainsi que la réalisation des essais à froid et à chaud avant la remise en service.

Pour garantir le bon déroulement de cette phase, des experts spécialisés accompagnent les équipes opérationnelles, avec pour priorité la sécurisation et la maîtrise technique de l’ensemble du processus.

À terme, l’intégration de ce nouveau réservoir permettra à Noor Ouarzazate III de disposer d’un système de stockage optimisé, consolidant ainsi sa performance et sa contribution durable au mix énergétique national.