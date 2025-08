Le développement des centrales solaires Noor Midelt 2 et 3 confié à ACWA Power

ACWA Power vient de franchir une étape décisive dans son partenariat avec le Maroc. À l’issue d’un appel d’offres international lancé par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), l’entreprise a été sélectionnée pour piloter, en partenariat avec des entités publiques et privées, le développement des projets Noor Midelt 2 et Noor Midelt 3, deux infrastructures solaires de grande envergure qui viendront appuyer l’objectif national d’un mix énergétique vert à l’horizon 2030.

Deux centrales solaires avec stockage intégré

Les projets Noor Midelt 2 et 3 auront chacun une capacité de 400 mégawatts-crête (MWc), accompagnée d’un système de stockage par batteries (BESS) de 602 MWh, permettant une puissance de pointe de 230 MWac durant deux heures. Ces unités, développées selon un modèle Build-Own-Operate (BOO), seront soutenues par un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement) de 30 ans avec MASEN.

Conçus pour répondre à la demande en heure de pointe et renforcer la flexibilité du réseau électrique national, ces projets faciliteront l’intégration accrue des énergies renouvelables tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 1,2 million de tonnes de CO₂.

Une ambition régionale affirmée

«Nous sommes fiers de renforcer notre contribution à l’ambitieux objectif du Maroc d’ici 2030, en fournissant des capacités innovantes, fiables et économiquement compétitives en énergie renouvelable et stockage», a déclaré Marco Arcelli, PDG d’ACWA Power. Il a rappelé que l’entreprise, avec 9,5 milliards de dollars investis en Afrique, demeure le plus grand acteur privé du secteur sur le continent.

Hashim Ghabashi, président de la région MEASEA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Est) chez ACWA Power, a salué une nouvelle étape clé dans le cheminement du Maroc vers l’indépendance énergétique, mettant en avant la nature hybride et innovante des projets Midelt.

De son côté, Omar Alaoui Mhamdi, directeur général d’ACWA Power Maroc, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement marocain pour promouvoir des solutions à faible émission carbone, génératrices de bénéfices locaux durables.

Une présence bien ancrée au Maroc

Présente dans le Royaume depuis plus d’une décennie, ACWA Power opère déjà plusieurs projets d’envergure dans le domaine des énergies renouvelables: les centrales Noor I, II, III et Noor PV I à Ouarzazate, Laâyoune et Boujdour, ainsi que le parc éolien Khalladi à Tanger. L’ensemble représente une capacité installée de 765 MW.

Avec Noor Midelt 2 et 3, ACWA Power consolide sa position de partenaire stratégique du Maroc dans sa transition énergétique, tout en contribuant activement aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique.