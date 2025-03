Solaire: tout ce qu’il reste à faire

Le secteur de l’énergie solaire au Maroc bénéficie d’une dynamique prometteuse, comme le souligne le rapport de SolarPower Europe, en collaboration avec le Global Solar Council et le Cluster ENR. Repris par le quotidien L’Économiste dans son édition du lundi 24 mars, ce document met en lumière les avancées réglementaires du pays ainsi que les nombreuses opportunités d’investissement.

Le Maroc s’est imposé comme un leader en matière d’énergies renouvelables, avec l’ambition de produire 52% de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030. L’énergie solaire constitue un pilier essentiel de cette transition. Ditte Juul Jørgensen, directrice générale de la Direction générale de l’énergie à la Commission européenne, estime que ce rapport est un outil stratégique pour les investisseurs, les entreprises et les décideurs politiques, leur permettant de saisir pleinement les opportunités du secteur.

Pour renforcer cet essor, écrit le quotidien, le Maroc est appelé à poursuivre la libéralisation de son marché de l’électricité. Cette ouverture faciliterait l’arrivée de capitaux privés et encouragerait les entreprises à intensifier leurs efforts dans le développement des énergies renouvelables. En particulier, le marché des contrats d’achat d’électricité (CAE), essentiel pour les projets issus de la loi 13-09, devrait bénéficier d’un soutien accéléré. L’adoption de décrets facilitant l’accès au réseau moyenne tension permettrait une expansion plus rapide de ces contrats.

L’instauration de cadres juridiques plus clairs et d’incitations financières adaptées est essentielle pour améliorer l’attractivité des CAE. La mise en place d’un mécanisme de garantie publique renforcerait leur viabilité financière, tandis que des mesures fiscales incitatives ou une taxe carbone pourraient stimuler davantage leur adoption. Par ailleurs, encourager les industries les plus gourmandes en énergie à s’engager sur ce marché contribuerait à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de transition énergétique.

L’autoproduction d’énergie solaire pourrait également jouer un rôle majeur dans la réduction des coûts pour les entreprises et la diminution de leur empreinte carbone, lit-on. Toutefois, l’essor de l’énergie solaire doit s’accompagner d’une modernisation du réseau électrique. Le rapport souligne la nécessité de renforcer les interconnexions nord-sud, afin d’acheminer l’électricité produite dans le sud du pays, riche en ensoleillement, vers les grands centres de consommation situés au nord. Des investissements stratégiques dans les infrastructures de transport et la digitalisation du réseau sont indispensables pour optimiser la distribution de l’énergie et assurer une meilleure stabilité du système.

Malgré les avancées, le stockage de l’énergie demeure un enjeu clé. Des investissements supplémentaires sont nécessaires pour développer les technologies de stockage par batterie, améliorer la gestion de la demande et renforcer la flexibilité du réseau. Une meilleure capacité de stockage favoriserait une intégration plus importante des énergies renouvelables, tout en stabilisant l’approvisionnement électrique, notamment lors des pics de consommation. L’adoption du stockage par les industriels et les entreprises commerciales pourrait constituer une réserve stratégique pour répondre à la demande et renforcer la sécurité énergétique du pays.

Pour L’Économiste, la simplification des procédures administratives est essentielle pour accélérer le déploiement des projets solaires. En réduisant les délais d’approbation et en levant les freins administratifs, le Maroc pourrait favoriser un essor rapide du secteur. La mise en place d’un système de guichet unique, géré par des institutions comme Masen, permettrait de centraliser et d’accélérer les processus d’autorisation, offrant ainsi une sécurité et une rapidité d’exécution aux investisseurs et aux développeurs de projets.