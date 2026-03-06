Lancement du programme solaire Noor Atlas: six centrales photovoltaïques pour une capacité totale de 305 MW

Une vue de la centrale solaire photovoltaïque Noor Erfoud (40 MW) développée par l’ONEE. Elle constitue l’une des 3 centrales de 40 MW chacune composant le Complexe Solaire Photovoltaïque Noor Tafilalt de 120 MW.

Le programme Noor Atlas constitue un projet structurant comprenant six centrales solaires photovoltaïques réparties sur différentes régions du Royaume et implantées sur les sites de Aïn Béni Mathar (Province de Jerada), Boudnib (Province Errachidia), Bouanane (Province de Figuig), Enjil (Province de Boulemane), Tata (Province de Tata) et Tan-Tan (Province de Tan-Tan), pour une capacité installée cumulée de 305 MW, dont Masen assurera l’exploitation et la maintenance en mode EPC.

Le financement du programme repose sur une combinaison de financements concessionnels octroyés par la KfW et la Banque Européenne d’Investissement, ainsi qu’un financement commercial apporté par Bank of Africa, soulignent l’ONEE et Masen dans un communiqué conjoint.

La construction des centrales sera assurée par des consortiums associant des entreprises marocaines et européennes, favorisant le transfert de compétences, le développement du tissu industriel national et la création d’emplois locaux, pour une mise en service à partir de juillet 2027.

La centrale solaire photovoltaïque de Missour (40 MW).

Les centrales du programme Noor Atlas contribueront à l’approvisionnement en électricité d’origine renouvelable, au renforcement de la qualité de service au niveau régional, ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec les orientations stratégiques du Royaume en matière de transition énergétique et de développement durable, ajoute la même source.