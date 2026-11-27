Selon le quotidien Assabah du 28 novembre, l’opération de contrôle douanier menée jeudi à El Jadida ne s’est pas limitée à une inspection de routine de commerces spécialisés dans la vente de bijoux et de métaux précieux.

Elle a abouti à des saisies notables, notamment une quantité de bijoux soupçonnés d’être en or, pesant au total environ quatre kilos et demi, ainsi qu’une somme de 3 millions de dirhams, trouvée dans l’une des boutiques visées, en attendant les résultats des expertises techniques et des investigations en cours sur la nature des biens saisis et l’origine des fonds.

Lancée en milieu de journée, l’opération a visé trois commerces, sur la base d’informations préalables analysées et vérifiées, avant l’intervention sur le terrain des équipes douanières spécialisées.

Elle s’est déroulée en coordination entre le commandement provincial des douanes de Safi et les services concernés par le contrôle, la recherche et l’analyse des risques, avec la participation d’équipes spécialisées et sous la supervision du directeur régional des douanes de Marrakech.

Les premières constatations révèlent des anomalies relatives aux règles de poinçonnage des métaux précieux et à la détermination des carats légaux, parmi lesquelles l’absence de poinçons sur certaines pièces ou la présence de marques peu claires et impossibles à identifier.

Le journal évoque aussi des indices appelant à vérifier la fiabilité de certains poinçons utilisés. Les résultats de l’expertise technique des bureaux de contrôle et de garantie de l’administration des douanes seront décisifs pour établir la nature réelle des bijoux saisis et leur conformité aux normes légales.

La découverte de 300 millions de centimes dans une boutique a conduit à approfondir les enquêtes sur l’origine de la somme et la nature des transactions, d’autant que, selon les premières données, aucune justification suffisante n’a été fournie.

Cette piste évoque la possibilité d’infractions financières à examiner à la lumière de la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle que modifiée et complétée, sans que cela ne prouve qu’une infraction ait été commise avant la fin des investigations et la détermination des responsabilités.

L’opération coïncide avec des informations faisant état de la fermeture de plusieurs bijouteries de la ville, liées aux interventions des commissions d’inspection des douanes, des données dont les raisons restent à vérifier et qui ne prouvent pas la responsabilité de leurs propriétaires.

Selon les données disponibles, aucune instruction du parquet n’a été donnée pour arrêter des commerçants, dans l’attente des résultats de l’expertise douanière, tandis que les procédures légales se poursuivent concernant les saisies et les personnes concernées. Quant à un éventuel démantèlement d’un réseau spécialisé dans la vente d’or contrefait, il dépendra de ce que les enquêtes révéleront.