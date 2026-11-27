Dans son édition du 27 novembre, le quotidien Al Akhbar rapporte qu’une opération sécuritaire conjointe, menée aux premières heures de jeudi dans la province de Chefchaouen, a abouti à l’arrestation d’un ressortissant espagnol de 49 ans, soupçonné d’être lié à un réseau criminel international actif dans le trafic de drogues et de substances psychotropes.

L’intervention s’appuyait sur des informations précises de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) et a mobilisé la Brigade nationale de la police judiciaire, la Brigade nationale de recherches judiciaires de la Gendarmerie royale, la brigade anti-gang de la préfecture de police de Tétouan ainsi que des éléments du groupe d’intervention rapide de la DGST.

Les enquêteurs ont mené des perquisitions dans des entrepôts de la commune rurale de Talambote, dans la province de Chefchaouen, et ont arrêté le suspect en état de flagrance alors qu’il préparait des opérations de trafic. Les fouilles ont permis de démanteler des ateliers clandestins servant à découper et à conditionner des plaques et des capsules de chira destinées à être acheminées par diverses méthodes, dont les voies maritimes et l’ingestion de capsules par des mules empruntant des vols aériens.

Le suspect avait en sa possession des cargaisons et des capsules de résine de cannabis, une balance électronique, des armes blanches de tailles diverses, une réplique en plastique d’arme à feu, un fusil de chasse sous-marine, du matériel de photographie et des supports de stockage de données numériques, actuellement examinés par des experts techniques. Des sommes d’argent soupçonnées de provenir d’activités criminelles ont également été saisies.

Les interventions de terrain qui se sont poursuivies ont conduit à l’arrestation de trois autres personnes, recherchées dans le cadre de plusieurs avis de recherche nationaux pour des affaires de détention et de trafic de drogues et de psychotropes, chez lesquelles des quantités de boissons alcoolisées de contrebande ont été retrouvées. Le ressortissant espagnol a été placé en garde à vue, avec les autres suspects, sur instruction du parquet compétent, afin de déterminer ses liens avec des réseaux criminels organisés en Espagne, d’identifier les ramifications internationales de ces activités et d’arrêter toutes les personnes impliquées.