Des opérations conjointes de contrôle frontalier menées par les services de police et de douane au port de Béni Ansar, dans la ville de Nador, ont permis hier, vendredi 20 novembre, de faire échouer deux tentatives distinctes de trafic, et de saisir au total 648 kilogrammes de chira à bord de deux véhicules immatriculés à l’étranger.

La première opération a permis la saisie de 178 kilogrammes de chira dissimulés au sein d’une cargaison de denrées alimentaires, et les investigations ont abouti à l’interpellation du conducteur du véhicule utilitaire, suspecté d’être impliqué dans cette tentative de trafic international.

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La deuxième opération a permis la saisie de 470 kilogrammes de chira à bord d’un autre véhicule utilitaire, ainsi que l’interpellation de son conducteur âgé de 43 ans.

Les conducteurs, deux ressortissants marocains, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des tenants et aboutissants de ces deux affaires et d’identifier leurs ramifications et connexions nationales et internationales.

Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts soutenus déployés par les différents services de sécurité opérant aux postes frontaliers pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogues.