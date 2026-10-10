Société

Fès: saisie de plus de quatre tonnes de chira, trois suspects interpellés

Partie de la saisie effectuée.

Aux premières heures de ce samedi 10 octobre, la police judiciaire de Fès, en coordination avec les services de la DGST, ont saisi 4,1 tonnes de résine de cannabis dans une ferme de la région. L’opération s’est soldée par l’arrestation de trois personnes, dont la suspecte principale, recherchée au niveau national.

Par La Rédaction
Le 10/10/2026 à 11h36

Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ont réussi, aux premières heures de la matinée de ce samedi 10 octobre, à déjouer une tentative de trafic de 4 tonnes et 100 kilogrammes de chira (résine de cannabis), et à interpeller trois individus soupçonnés d’être liés à un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues et de substances psychotropes.

Cette opération a été menée dans une zone rurale dans les environs de la ville de Fès. Elle a permis l’arrestation de la principale suspecte et la découverte chez elle d’un camion chargé de chira, ainsi que de quatre moteurs marins et quatre embarcations pneumatiques soupçonnés d’être utilisés dans des opérations de trafic international de drogues.

Lire aussi : Sidi Ifni: saisie de deux tonnes de chira et arrestation de sept individus

Les investigations et recherches menées dans cette affaire ont également conduit à l’interpellation de deux autres personnes soupçonnées de participer à cette activité criminelle. La vérification de l’identité des suspects dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que la mise en cause principale faisait l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans une affaire similaire, liée au trafic de drogues et de psychotropes.

Les trois suspects ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, qui doit identifier les autres ramifications éventuelles et faire la lumière sur l’ensemble des actes criminels reprochés aux personnes concernées.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus et continus déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogues et de substances psychotropes.

Par La Rédaction
Le 10/10/2026 à 11h36
#Fès#Chira#DGSN#DGST

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