Les éléments de la Gendarmerie royale de Takzirt, soutenus par les autorités locales, ont récemment interpellé deux individus soupçonnés d’entretenir des liens avec un réseau actif dans le trafic de drogue. L’opération a été déclenchée après la mise en place d’un piège ayant conduit à leur encerclement et à la paralysie de leurs mouvements.

«Les perquisitions effectuées dans les lieux qu’ils exploitaient pour vendre les stupéfiants ont permis de saisir du matériel et des outils dont l’utilisation est suspectée dans la préparation de la drogue, ainsi que deux bêtes de somme utilisées pour le transport. Une chienne malinoise, employée pour assurer la garde et signaler l’arrivée d’étrangers dans la forêt, a également été saisie», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 25 novembre.

L’ensemble des saisies a été déposé à la fourrière municipale, tandis que les différentes mesures légales ont été engagées dans l’attente de l’achèvement des procédures d’enquête, de l’audition des prévenus et de leur présentation devant la justice, en coordination avec le parquet compétent.

Selon les sources du journal, les autorités locales, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie royale, les forces auxiliaires et les auxiliaires d’autorité, ont organisé une vaste campagne de ratissage dans les montagnes d’Oucherrah, sous la supervision du caïd. Cette opération a été menée à la suite de renseignements précis sur les activités des trafiquants de drogue, qui exploitaient des zones montagneuses au relief escarpé pour écouler leur marchandise.

«Ces derniers trouvent refuge dans d’immenses forêts s’étendant à perte de vue afin de se dérober aux regards et d’accueillir des consommateurs venus de plusieurs régions pour s’approvisionner loin des yeux des éléments de la Gendarmerie qui les traquent», écrit Assabah. L’opération de ratissage, qui a duré plusieurs heures, a ciblé des sites soupçonnés d’être utilisés par les trafiquants, lesquels exploitent la difficulté des sentiers de montagne, inaccessibles aux véhicules des forces de l’ordre, et recourent à des bêtes de somme pour transporter les produits de contrebande vers des lieux sûrs.