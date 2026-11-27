Le dossier serait donc prêt. Le jeudi 26 novembre, la presse algérienne annonce, sur la foi des «services du ministère de l’Intérieur», que l’Algérie «finalise un dossier de recours devant les instances internationales» contre le Maroc, accusé de polluer l’oued Mouilah, principal affluent du barrage de Hammam Boughrara, près de Maghnia. Autour de la table, le ministre d’État Brahim Merad avait réuni l’Hydraulique, la Santé, l’Environnement, la Communication, et même des représentants de la Défense et de la Gendarmerie. Pour un oued.

Le contenu du dossier, lui, reste secret. On y trouverait des «métaux lourds» et des «résidus pharmaceutiques», selon des «sources officielles» que personne ne nomme. Aucune concentration, aucun laboratoire, aucune date de prélèvement. Et l’«instance» n’a pas de nom. Le recours non plus.

Le même jour, devant la presse au siège de son ministère, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a donné le ton. «C’est un grand crime, un crime contre l’environnement et un crime contre les humains. Nous ne le tolérerons pas», a-t-il lancé.

Puis il a précisé la suite: le dossier sera soumis aux «instances internationales compétentes» dès qu’il aura été préparé «sérieusement et conformément aux normes exigées au niveau international». Le dossier «finalisé» de l’Intérieur n’est donc, de l’aveu même du ministre des Affaires étrangères, ni prêt ni aux normes. Le même jour.

Des preuves qu’on ne montre pas

Ce n’est pas faute d’en avoir annoncé. Le 11 novembre, l’inspecteur central du ministère de l’Environnement assurait à la radio que l’Algérie possédait «des analyses scientifiques de laboratoire et des images satellites prouvant une pollution réelle», rapporte El Bilad. Quinze jours plus tard, ni les unes ni les autres n’ont été publiées. Des images satellites que l’on garde dans un tiroir: le concept est neuf.

Le lendemain, le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, se voulait rassurant: toutes les mesures avaient été prises pour garantir la salubrité de l’eau distribuée aux riverains, selon l’APS. Le barrage alimente 14 communes de l’ouest de la wilaya de Tlemcen, et l’eau répondrait aux normes, précisait Algerie360. Il faudrait savoir: catastrophe sanitaire ou eau potable conforme? Le régime a choisi les deux, selon l’interlocuteur.

Le traité que l’Algérie n’a pas signé

Reste la menace des «instances internationales». Le texte de référence, en la matière, est la Convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Elle oblige chaque État riverain à ne pas causer de dommage significatif à ses voisins et organise la coopération et le règlement des différends. Le registre des traités de l’ONU est sans ambiguïté: le Maroc y a adhéré le 13 avril 2011. L’Algérie n’y figure pas.

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Les experts invités sur les ondes algériennes préfèrent citer la convention d’Helsinki sur l’eau, comme l’économiste Omar Bouazouni, interrogé par la Chaîne 3. Ni l’Algérie ni le Maroc n’en sont parties. Alger brandit donc un droit qu’il n’a jamais voulu s’imposer, contre un voisin qui, lui, s’y est soumis. Les «normes exigées au niveau international» dont parle Ahmed Attaf, son pays a refusé de les signer.

Quant à la Cour internationale de justice, la presse algérienne aime rappeler l’affaire des usines de pâte à papier opposant l’Argentine à l’Uruguay. Elle oublie d’en donner l’issue. Le 20 avril 2010, la Cour a certes reproché à l’Uruguay des manquements de procédure. Mais elle a écarté toute violation de fond, faute de «conclusive evidence» de pollution dans le dossier. Devant un juge, une accusation sans analyse publiée ne pèse rien. Le précédent invoqué par Alger se retourne contre Alger.

Deux pour cent de l’eau du pays, toute l’énergie du régime

Le même Omar Bouazouni livre, sans y prendre garde, la mesure de l’affaire: les eaux des régions frontalières représentent environ 2% des ressources hydriques de l’Algérie. Pour ces 2%, le régime mobilise cinq ministres, l’armée, la gendarmerie, sa télévision et sa diplomatie. Pour les 98% restants, ceux des coupures, des citernes et des barrages à sec, aucune réunion interministérielle.

Car le vrai sujet de Hammam Boughrara n’est pas ce qui arrive dans le barrage. C’est ce qui n’y arrive plus. Le 26 octobre, son directeur, Sofiane Naït Amar, indiquait à CapDZ que la retenue ne contenait plus que 49 millions de mètres cubes, pour une capacité de 161 millions. Trente pour cent. Le reste n’a pas été détourné. Il n’est jamais tombé.

L’Ouest vit cette pénurie depuis des années, et le régime le sait. En janvier, le taux de remplissage national «stagnait à 33,82%». En mai, après les pluies d’hiver, le directeur général de l’Agence nationale des barrages, Abdelatif Azira, annonçait 59,55% sur la Chaîne 3, tout en reconnaissant que seize barrages restaient sous les 30%, dans les wilayas de Batna, de Bordj Bou Arréridj et de Tlemcen.

Le dessalement devait servir de parade. La station de Cap Blanc, à Oran, l’une des cinq unités «d’urgence» de 300.000 mètres cubes par jour, a été inaugurée en février 2025. Un an plus tard, elle s’arrêtait sur un «incident technique temporaire» et redémarrait au sixième de sa capacité, rapportait Algérie Eco le 22 février. Sa pleine capacité, l’APS ne l’a annoncée que le 17 août 2026. Dix-huit mois pour tenir une promesse d’urgence.

La pollution elle-même dit la même chose. Le seul rapport filmé dans le reportage de la télévision publique du 10 novembre décrivait une retenue envahie d’algues, en manque d’oxygène, chargée d’ammonium et de phosphates, et ne citait pas le Maroc, comme Le360 l’avait relevé. C’est le tableau ordinaire d’un réservoir trop bas qui reçoit des eaux usées mal traitées: moins il y a d’eau, plus chaque rejet pèse. Celles d’Oujda, peut-être. Celles de Maghnia aussi, que l’oued traverse avant d’atteindre le barrage. Celles-là, aucun ministre n’est venu les mesurer.

Toujours la faute du voisin

Un barrage aux deux tiers vide, une station de dessalement tombée en panne, des eaux usées que personne ne mesure: il y avait là matière à rendre des comptes. Le régime a préféré désigner un ennemi. Le procédé n’est pas neuf. Les incendies de Kabylie, à l’été 2021, avaient déjà trouvé leur coupable de l’autre côté de la frontière, et Le360 a dressé depuis l’inventaire de ces accusations en série, du feu à la sécheresse et de la sécheresse à l’eau polluée. Le Mouilah n’en est que le dernier épisode, sans commune mesure avec ce qu’on observe sur le terrain.

Une question, enfin, que les communiqués d’Alger ne posent jamais. Le Maroc achève dans la province de Figuig, frontalière de l’Algérie, le barrage de Kheng Grou, d’une capacité de 1,07 milliard de mètres cubes, dont la mise en service est attendue début 2027. D’autres ouvrages suivent dans l’Oriental. Et si l’agitation autour d’un oued supposément pollué traduisait d’abord la crainte de voir, demain, se raréfier les eaux qui franchissent la frontière? Rien, dans les déclarations officielles, ne permet de l’affirmer. Rien, dans la politique de l’eau du régime, ne laisse penser qu’il s’y soit préparé.

Rabat, de son côté, s’en est tenu à une phrase de son porte-parole: le gouvernement suit le dossier «de près». Pas de démenti tonitruant, pas de contre-campagne. Il n’y en a pas besoin. Un dossier sans analyse, un tribunal sans traité, un barrage à 30% et un coupable désigné d’avance: l’hystérie d’Alger porte un nom, et ce n’est pas celui d’une rivière.