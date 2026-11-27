Jeudi dernier, à partir de 14 heures et pendant deux heures, les habitants des provinces d’El Hajeb et d’Ifrane ont reçu, par intermittence, un message SMS intitulé «Avertissement très important, niveau jaune». Si certains ont été surpris, voire impressionnés, d’autres ont réagi avec sérieux, laissant poindre une inquiétude rapidement dissipée par la suite du message: il n’y avait pas lieu de s’alarmer ni de prendre quelque mesure que ce soit, puisqu’il s’agissait simplement d’un test.

«Cet essai technique portait sur un nouveau système d’alerte conçu par le ministère de l’Intérieur, dans le cadre des efforts de prévention des risques», rapporte Assabah dans son édition du week-end (28 et 29 novembre). Une opération d’essai sur le terrain a été menée afin de vérifier l’aptitude technique et fonctionnelle du dispositif dans des conditions d’utilisation réelle. En parallèle, une équipe spéciale s’est attelée, dans une salle dotée d’équipements et de moyens modernes, au suivi et à l’évaluation du degré de réussite de ces essais.

Autrement dit, aucune situation d’urgence n’était à l’origine de l’inquiétude des habitants. Il s’agissait d’un test du système national d’alerte publique via le téléphone portable, communément appelé «Ma-Indar», lancé simultanément dans les deux provinces, à l’instar de celles de Midelt, Khénifra et Taourirt. Les préfectures d’El Hajeb et d’Ifrane ont appelé à une interaction positive avec cette opération, sachant qu’il s’agit d’une démarche visant à développer les mécanismes d’alerte précoce et à renforcer la préparation face aux risques, contribuant ainsi à la protection des biens et des personnes.

Il s’agissait donc d’une opération technique et d’une simulation réelle, sans état d’alerte, lancée simultanément par les deux préfectures pendant deux heures. L’objectif: évaluer l’opérationnalité de l’infrastructure des communications, la rapidité d’arrivée des messages et leur efficacité dans des conditions de fonctionnement réelles. À terme, le système «Ma-Indar» devrait être généralisé, étant considéré comme un saut qualitatif dans la stratégie de vigilance et d’alerte précoce au Maroc.

«Les autorités compétentes ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour réussir cet essai et faire parvenir les alertes et notifications expérimentales aux téléphones des habitants résidant dans les différentes zones des deux provinces», écrit Assabah. Il faut savoir que cette alerte peut être effectuée par SMS ou par la technique de diffusion, qui permet l’envoi d’alertes immédiates accompagnées de notifications sonores, afin de garantir la sécurité de tous et de permettre aux habitants situés dans des zones à risque de prendre toutes les précautions nécessaires.