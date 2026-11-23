Au Centre national de prévision des risques au sein de la Direction de la gestion des risques naturels au Ministère de l'Intérieur à Rabat. (DGRN)

Face aux risques liés aux phénomènes naturels extrêmes, la rapidité de transmission de l’information peut jouer un rôle déterminant dans la protection des populations. C’est dans cette perspective que le ministère de l’Intérieur a développé MA-INDAR, un dispositif de la DGRN destiné à alerter les citoyens présents dans une zone exposée et à leur transmettre rapidement des consignes de sécurité. Dans les prochains jours, les habitants de plusieurs territoires pourront recevoir des notifications ou des SMS portant cet intitulé. Il s’agira toutefois de tests techniques et non du signalement d’un danger réel.

Concrètement, «MA-INDAR» repose sur deux technologies complémentaires: le Cell Broadcast (CB) et le Location-Based SMS (LB-SMS). La première permet d’envoyer simultanément une notification à l’ensemble des téléphones connectés aux antennes relais couvrant une zone géographique ciblée. La seconde consiste à transmettre des SMS aux téléphones mobiles présents dans un périmètre déterminé.

Cette combinaison cherche à toucher le plus grand nombre de citoyens, y compris les détenteurs de téléphones classiques qui ne sont pas compatibles avec le Cell Broadcast. Si cette dernière technologie est prise en charge par la grande majorité des smartphones, le recours aux SMS géolocalisés permet d’élargir la couverture du dispositif.

Les alertes diffusées par Cell Broadcast apparaîtront sous forme de notifications spécifiques sur l’écran du téléphone, accompagnées d’un signal sonore alarmant et d’une vibration, même lorsque l’appareil est en mode silencieux. Les messages seront identifiés par l’intitulé «MA-INDAR» et préciseront la nature du danger ainsi que le niveau de risque.

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Pour bénéficier du service, aucune inscription ni aucun abonnement ne sont nécessaires. Les alertes sont entièrement gratuites. Les utilisateurs de smartphones devront toutefois veiller à installer les dernières mises à jour disponibles de leur système d’exploitation, qu’il s’agisse d’iOS pour les téléphones Apple ou d’Android. Pour les SMS géolocalisés, aucune démarche préalable n’est requise, quel que soit le type de téléphone.

Trois niveaux d’alerte selon la gravité du risque

Le dispositif prévoit trois niveaux d’alerte: danger extrême, danger modéré et danger probable. Les messages auront vocation à préciser la nature de la menace, son degré de gravité et son évolution dans le temps. Ils pourront également comporter des recommandations pratiques et des consignes de sécurité pour aider les citoyens à adopter les bons comportements, se protéger et limiter leur exposition au danger.

Au Centre national de prévision des risques au sein de la Direction de la gestion des risques naturels au Ministère de l'Intérieur à Rabat.

La diffusion des alertes s’inscrira dans une organisation coordonnée entre les différents acteurs chargés de la veille et de la prévention des risques. La Direction générale de la météorologie (DGM), les services des eaux et forêts, les agences de bassins hydrauliques ainsi que le ministère de l’Intérieur figurent parmi les fournisseurs d’alerte appelés à alimenter le dispositif. Ces intervenants élaboreront leurs alertes respectives, qui seront ensuite diffusées via MA-INDAR, en concertation avec les walis des régions concernés.

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Les messages seront d’abord envoyés en arabe, puis en français ou en anglais, selon la configuration linguistique du téléphone récepteur. Le système se veut ainsi un canal national de diffusion rapide, capable de relayer des informations émanant de plusieurs organismes et de les transmettre aux populations présentes dans les zones concernées.

Des tests dans six provinces et communes à partir du 24 novembre

Avant son déploiement opérationnel prévu en décembre, MA-INDAR a déjà fait l’objet d’une première série de tests techniques et fonctionnels en environnement confiné, avec un rayon de diffusion limité à quelques mètres. Ces essais ont permis de vérifier le fonctionnement de l’ensemble de la chaîne de transmission, de l’émission des messages à leur réception sur les téléphones. Les résultats ont été jugés satisfaisants, ouvrant la voie à une deuxième phase en conditions réelles.

Celle-ci se déroulera dès demain, à travers deux campagnes de tests. La première est programmée le mardi 24 novembre dans la commune de Sidi Aayad, dans la province de Midelt, et celle d’Azemmour, dans la province d’El Jadida. Si nécessaire, les opérations pourront être reconduites le mercredi 25 novembre dans ces deux zones.

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Une deuxième campagne est prévue le jeudi 26 novembre dans les provinces de Taourirt, El Hajeb, Ifrane et Khénifra. Dans les périmètres retenus, les équipes procéderont à l’envoi de messages par SMS géolocalisés et par Cell Broadcast afin d’évaluer le fonctionnement du système en situation réelle et d’identifier les éventuels ajustements à apporter avant sa mise en service.

Les citoyens n’ont aucune démarche à effectuer

Le ministère de l’Intérieur tient à souligner que ces opérations sont exclusivement des tests techniques. La réception d’un message MA-INDAR ne signifie donc ni qu’un danger est en cours ni qu’une menace est imminente dans la zone concernée. Les habitants des communes et provinces ciblées n’ont aucune action particulière à entreprendre et sont invités à ne pas s’inquiéter s’ils reçoivent une notification ou un SMS durant les périodes annoncées.

Pour les alertes Cell Broadcast, qui s’accompagnent d’un signal sonore parfois surprenant, il suffira de fermer la notification, notamment en appuyant sur la touche «OK», pour mettre fin au signal.

La mise en service nationale du dispositif est prévue en décembre 2026, à l’issue de ces campagnes. Au-delà de l’introduction d’un nouvel outil technologique, MA-INDAR s’inscrit dans les efforts visant à faire évoluer la gestion des risques vers une approche davantage anticipative et proactive. Face à la fréquence et à l’intensification des phénomènes extrêmes, l’enjeu est de gagner du temps dans la transmission de l’information, d’améliorer la coordination entre les intervenants et, surtout, de permettre aux populations de disposer des consignes nécessaires au bon moment.