Cette opération consiste à tester l’efficacité du dispositif de diffusion des alertes auprès des citoyens, notamment à travers l’envoi de messages SMS aux téléphones mobiles situés dans les zones géographiques concernées.

Le dispositif d’alerte «MA-INDAR» repose sur deux mécanismes complémentaires de diffusion des alertes, à savoir l’envoi de SMS et le recours à la technologie de diffusion cellulaire (Cell Broadcast), permettant de transmettre rapidement les notifications aux téléphones mobiles se trouvant dans le périmètre ciblé, sans nécessiter l’installation d’une application spécifique.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la cheffe du service de gestion des catastrophes naturelles à la préfecture de la province de Midelt, Malika Tabiaoui, a indiqué que ce test effectué en conditions réelles a pour objectif d’évaluer l’efficacité du dispositif «MA-INDAR», notamment en vérifiant la bonne transmission des messages d’alerte ainsi que leur réception effective par les citoyens se trouvant dans la commune de Sidi Ayad.

Elle a précisé que ce test s’est déroulé dans de bonnes conditions, faisant état de la mobilisation de deux équipes opérationnelles, déployées simultanément sur deux sites distincts. La première équipe était présente au niveau de la commune de Sidi Aayad, afin de suivre de près la réception des messages par les citoyens concernés, tandis que la seconde était installée au siège de la préfecture de la province de Midelt.

De leur côté, plusieurs citoyens ayant reçu des messages d’alerte dans le cadre de cette opération ont exprimé, dans des déclarations similaires, leur satisfaction quant au déroulement de ce test, mettant en avant l’importance du dispositif «MA-INDAR» pour renforcer la vigilance collective et améliorer la réactivité des populations face aux situations d’urgence.

Ce test, effectué entre 11h00 et 12h00, s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des tests techniques conduits par le ministère de l’Intérieur, en prélude à la mise en service officielle du système, prévue en décembre 2026.

Selon le ministère de l’Intérieur, ces campagnes de tests, sont exclusivement des opérations de test techniques et ne correspondent en aucun cas à une alerte réelle et ne signifient pas la survenue ou l’imminence d’un danger dans les zones concernées.

Le système d’alerte «MA-INDAR» s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif d’alerte publique et du développement des mécanismes d’information des citoyens sur les risques et les situations d’urgence.

Ce système, précise le ministère de l’Intérieur, sera activé dans les situations exceptionnelles et lorsque cela s’avère nécessaire pour la gestion des risques et la réponse aux situations d’urgence, notant que les messages d’alerte contiendront des informations sur la nature du danger, son niveau de gravité et son échéance probable, ainsi que les consignes et les mesures que les citoyens devront suivre.