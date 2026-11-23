Dans le cadre du renforcement du dispositif d’alerte publique et du développement des moyens d’informer les citoyens des risques et des situations d’urgence, le ministère de l’Intérieur a mis en place un système national d’alerte publique par téléphone, baptisé «MA-INDAR». Ce système vise à accélérer et à renforcer la diffusion des alertes auprès des citoyens présents dans les zones touchées par un danger ou une situation d’urgence, indique l’Intérieur dans un communiqué.

Le système «MA-INDAR» constitue un nouvel outil d’alerte et d’avertissement. Il permettra d’envoyer des messages d’alerte aux téléphones mobiles situés dans le périmètre géographique concerné, soit par SMS, soit par diffusion cellulaire (Cell Broadcast). Cette dernière technique permet d’envoyer des notifications textuelles accompagnées d’un signal sonore spécifique, reçues par les téléphones compatibles.

Ce système sera activé dans les cas exceptionnels et nécessaires liés à la gestion des risques et à la réponse aux situations d’urgence. Les messages indiqueront la nature du danger, son niveau de gravité, son échéance probable, ainsi que les consignes et mesures que les citoyens doivent suivre.

Le système national d’alerte publique par téléphone MA-INDAR.

Dans ce cadre, et après l’achèvement de la première phase des tests techniques, le ministère de l’Intérieur s’apprête à passer à une deuxième phase d’expérimentations sur le terrain, menée dans des conditions réelles afin d’évaluer le degré de préparation de l’ensemble de ses composantes techniques et opérationnelles. Ces expérimentations se dérouleront dans plusieurs zones déterminées, selon le calendrier suivant.

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Le mardi 24 novembre 2026, entre 11 h et 12 h du matin, dans la commune de Sidi Ayad (province de Midelt) et dans la commune d’Azemmour (province d’El Jadida). Si nécessaire, l’expérimentation pourra être reconduite dans les mêmes zones le mercredi 25 novembre 2026, entre 11 h et 12 h.

Le jeudi 26 novembre 2026, entre 11 h et 13 h dans les provinces de Taourirt et de Khénifra, puis entre 14 h et 16 h dans les provinces de Sefrou, Hajeb et d’Ifrane.

Mise en service attendue en décembre

«Il convient de préciser que ces expérimentations revêtent un caractère purement technique. Elles ne constituent pas une alerte réelle et ne signalent l’existence d’aucun danger avéré ou imminent. Par conséquent, les citoyens se trouvant dans les zones concernées ne sont pas tenus de prendre la moindre mesure en recevant des messages émis par MA-INDAR dans le cadre de ces tests», souligne le ministère. Ces expérimentations seront accompagnées de campagnes de communication et d’information aux niveaux national et local, en coordination avec les différents acteurs et sous l’encadrement des autorités centrales et locales.

Par ailleurs, la mise en service effective du système « MA-INDAR » est attendue au cours du mois de décembre 2026, après l’achèvement des tests programmés et l’évaluation de leurs résultats.

La mise en place de ce système s’inscrit dans les efforts continus du Royaume pour développer le dispositif d’alerte précoce et renforcer une approche proactive de la gestion des risques et des crises. L’objectif est d’améliorer la rapidité et l’efficacité de la réponse et de garantir la protection des vies humaines et des biens.