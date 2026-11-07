Barrages, radars et systèmes d’alerte précoce: ce qu’il faut savoir sur la stratégie 2027 contre les inondations

Le ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts passe à la vitesse supérieure face au risque de crues. Avec un budget de 1,03 milliard de dirhams, 27 projets de protection contre les inondations seront lancés dès 2027, appuyés par un atlas des zones à risque et le renforcement des systèmes d’alerte précoce.

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma concentre 11 projets de protection, pour 478 MDH. Tanger en absorbe six. Cinq oueds de l’agglomération sont concernés, dont Souani, Bouhout et Samar, et l’aéroport Ibn Battouta a son propre ouvrage. Les autres chantiers touchent Fnideq, Tétouan, la commune de Gueznaia et trois centres de la province de Larache, Bouchta, Drabla et Souaken.

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Fès-Meknès suit avec trois projets pour 148 MDH, à Taza, à Meknès et sur l’oued Aggai. Rabat-Salé-Kénitra en compte quatre, pour 136 MDH, à Skhirat, Dar El Gueddari et dans la merja de Fouarat, à Kénitra. Marrakech-Safi totalise trois projets pour 82 MDH, à Youssoufia, Lalla Aziza et Sidi Ahmed. Souss-Massa en compte deux, pour 72 MDH, dont la protection de la commune d’Askaoun.

L’Oriental affiche 56 MDH pour trois sites, Bouarfa, Figuig et Nador. Casablanca-Settat n’a qu’un projet, de 54 MDH, pour la commune d’Ouled Mrah, exposée aux crues de l’oued Farah.

Le ministère annonce aussi deux appels d’offres attendus. L’un porte sur des travaux dans les communes de la province de Zagora, pour 109 MDH. L’autre concerne un canal destiné à protéger le port Nador West Med des crues de l’oued Ighzer Natia, pour 180 MDH.

Les barrages mis à contribution

Plusieurs ouvrages hydrauliques doivent aussi limiter les crues. Les travaux du barrage de Bouhmiss, dans la province de Khémisset, doivent démarrer pour 1,8 milliard de dirhams. Dans la province de Taounate, la surélévation du barrage Bouhouda (1,25 milliard) et la construction de Bab Quender (1,6 milliard) visent à protéger la plaine du Gharb. Bouhouda doit permettre de réduire le volume réservé aux crues au barrage Al Wahda.

En 2026, les barrages Aït Ziat, dans la province d’Al Haouz (1,82 milliard), et Sidi Abbou, à Taounate (1,2 milliard), ont été achevés. Le ministère leur attribue aussi un rôle de protection contre les inondations. Trois chantiers de deuxième tranche ont par ailleurs été terminés, au centre d’Al Jabha (province de Chefchaouen), à Tnine Ourika (Al Haouz) et à Tan-Tan.

Un atlas et une alerte plus précoce

Le volet prévention s’étoffe. L’atlas des zones exposées aux inondations doit être prêt d’ici 2027. Des plans de prévention suivront d’ici 2029 pour les sites à risque moyen à élevé, avec des ouvrages de protection et des systèmes d’alerte précoce.

Le bilan 2026 fait état de la restructuration de la base de données nationale des inondations et de l’extension du système «VigiRisk Flood», en partenariat avec le ministère de l’Intérieur. Un programme national de sensibilisation aux risques est en préparation, avec l’appui de l’Agence française de développement.

La météorologie nationale renforce ses moyens. Quatre radars Doppler, pour 62,8 MDH, figurent au bilan 2026, à Agadir, Khouribga, Larache et dans la vallée de l’Ourika. Deux autres sont programmés en 2027, l’un à Zagora (23,8 MDH) pour suivre les pluies diluviennes et les crues soudaines, l’autre à Dakhla (30 MDH).

Le ministère a enfin consacré 600 MDH à la réparation des dégâts causés par les inondations sur le réseau routier, au titre de 2025.