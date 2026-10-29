Le Maroc renforce ses dispositifs de prévention et d’alerte contre les inondations

Face à l’intensification des risques liés aux épisodes de fortes précipitations, le Maroc multiplie les interventions pour limiter les dégâts des inondations. Ces efforts combinent des aménagements sur le terrain, le renforcement des infrastructures et le développement des outils de prévision, avec pour objectif de mieux protéger les populations, les biens et les équipements.

Cette politique s’appuie sur un cadre juridique comprenant notamment la loi n°30.15 relative à la sécurité des barrages et la loi n°36.15 relative à l’eau. Ces textes contribuent à l’identification des zones exposées aux inondations et au renforcement des mécanismes de prévention et d’intervention anticipée, sur la base des données scientifiques et techniques disponibles.

Le Plan national de protection contre les inondations, actualisé en 2017, constitue également un outil central de cette démarche. Il permet de recenser les zones menacées, de les classer selon leur niveau de risque et de définir des programmes d’action à court, moyen et long termes.

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Sur le terrain, 33 projets de protection contre les inondations ont été achevés entre 2021 et 2026 dans plusieurs provinces du Royaume. En parallèle, les travaux se poursuivent sur 15 autres projets répartis dans différentes régions, tandis que 12 nouveaux projets doivent être lancés en 2026. Ces opérations visent à étendre les dispositifs de protection et à renforcer la capacité des territoires les plus exposés à faire face aux phénomènes climatiques extrêmes.

Les interventions portent notamment sur l’aménagement des cours d’eau, la construction de barrages et le renforcement des infrastructures. Elles s’accompagnent de la modernisation des stations de surveillance hydrologique, du développement des systèmes d’alerte précoce et de l’amélioration des réseaux de mesure et de suivi. L’objectif est également d’accélérer la transmission des données et de renforcer la coordination entre les agences des bassins hydrauliques et les autres intervenants, tout en mobilisant les financements nécessaires aux projets prioritaires.

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La gestion des retenues des barrages constitue un autre volet de ce dispositif. Un programme annuel de gestion flexible est mis en œuvre afin de concilier la sécurisation des ressources en eau et le maintien de marges de sécurité en prévision des épisodes de fortes précipitations. Cette approche s’appuie également sur l’élaboration d’un atlas des zones exposées aux inondations et sur le développement de modèles hydrodynamiques permettant de simuler différents scénarios et de hiérarchiser les interventions.

L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale intégrée de gestion des risques de catastrophes naturelles. À travers la coordination des différents intervenants, le Maroc entend améliorer ses capacités de prévision et d’anticipation, réduire les conséquences des inondations et renforcer la protection des populations et des infrastructures.