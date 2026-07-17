La SRM Casablanca-Settat construit un grand bassin d’orage à Sbata pour lutter contre les inondations

Un bassin d'orage et une galerie de vidange sont en construction à Sbata, à Casablanca. (K.ESSALAK/Le360)

La zone Sud-Est de Sbata connaît une évolution urbanistique importante. Plusieurs projets y sont réalisés. Parmi eux figure l’opération de mise à niveau des quartiers sous-équipés.

Pour maîtriser les débits des eaux pluviales de cette zone en pleine extension et la protéger des risques d’inondations, la SRM Casablanca-Settat a lancé le projet de réalisation d’un bassin d’orage et d’une galerie de vidange.

Ce projet structurant mobilise un budget global d’environ 100 millions de dirhams TTC. Il consiste à réaliser un bassin d’orage enterré et une galerie de vidange.

Le bassin sera implanté sur une superficie d’environ 100 ha. Il aura une capacité de stockage de 37 000 m³. Il sera alimenté à partir d’un collecteur en DN1200 et servira à stocker les eaux pluviales pour protéger la zone des inondations en temps de pluies.

Une galerie de vidange

En dehors des périodes de pluie, le bassin d’orage sera vidé grâce à une galerie souterraine dédiée à l’évacuation des eaux pluviales. Longue de plus de 740 mètres, cette galerie mesurera 1 mètre de large sur 1,80 mètre de haut et sera équipée de six puits d’accès. Reliée à la galerie «10 Mars», elle est désormais achevée et entre actuellement en phase de mise en service.