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La SRM Casablanca-Settat construit un grand bassin d’orage à Sbata pour lutter contre les inondations

Un bassin d'orage et une galerie de vidange sont en construction à Sbata, à Casablanca. (K.ESSALAK/Le360)

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Le 17/07/2026 à 15h08

VidéoLa SRM Casablanca-Settat lance la réalisation d’un bassin d’orage et d’une galerie de vidange à Sbata. D’un budget global d’environ 100 millions de dirhams TTC, ce projet structurant doit protéger la zone Sud-Est de Sbata contre les risques d’inondations.

La zone Sud-Est de Sbata connaît une évolution urbanistique importante. Plusieurs projets y sont réalisés. Parmi eux figure l’opération de mise à niveau des quartiers sous-équipés.

Pour maîtriser les débits des eaux pluviales de cette zone en pleine extension et la protéger des risques d’inondations, la SRM Casablanca-Settat a lancé le projet de réalisation d’un bassin d’orage et d’une galerie de vidange.

Ce projet structurant mobilise un budget global d’environ 100 millions de dirhams TTC. Il consiste à réaliser un bassin d’orage enterré et une galerie de vidange.

Le bassin sera implanté sur une superficie d’environ 100 ha. Il aura une capacité de stockage de 37 000 m³. Il sera alimenté à partir d’un collecteur en DN1200 et servira à stocker les eaux pluviales pour protéger la zone des inondations en temps de pluies.

Une galerie de vidange

En dehors des périodes de pluie, le bassin d’orage sera vidé grâce à une galerie souterraine dédiée à l’évacuation des eaux pluviales. Longue de plus de 740 mètres, cette galerie mesurera 1 mètre de large sur 1,80 mètre de haut et sera équipée de six puits d’accès. Reliée à la galerie «10 Mars», elle est désormais achevée et entre actuellement en phase de mise en service.

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Le 17/07/2026 à 15h08
#SRM Casablanca-Settat#assainissement#bassin d'orage#Sbata#Inondations#infrastrustures

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