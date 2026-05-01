Société

Assainissement: la SRM Casablanca-Settat ouvre les portes de la STEP de Médiouna à des étudiants universitaires

Les étudiants en licence de Géosciences de la Faculté d'Aïn Chock lors de leur visite immersive à la station d’épuration (STEP) de Médiouna, organisée ce mardi 27 avril par la SRM Casablanca-Settat.

Une trentaine d’étudiants en géosciences ont découvert, ce mardi 27 avril, les coulisses de la STEP de Médiouna lors d’une visite organisée par la SRM Casablanca-Settat. Entre immersion technique et présentation du projet d’extension, l’événement a mis en lumière les solutions concrètes déployées par la société régionale pour la préservation des ressources et de l’environnement.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 13h44

La station d’épuration (STEP) de Médiouna a pris des airs de salle de classe à ciel ouvert. Loin des bancs de la faculté d’Aïn Chock, une trentaine d’étudiants en géosciences ont ainsi pu découvrir les infrastructures stratégiques de la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat.

Cette visite immersive, organisée le mardi 27 avril, s’inscrit dans la démarche de dialogue de la société visant à faire découvrir ses ouvrages et chantiers structurants au grand public (élèves, chercheurs, élus, associations, médias...).

Les étudiants en licence de Géosciences de la Faculté d'Aïn Chock lors de leur visite immersive à la station d’épuration (STEP) de Médiouna, organisée ce mardi 27 avril par la SRM Casablanca-Settat.

L’objectif de cette rencontre était de présenter concrètement le cycle de l’assainissement liquide et les enjeux de la réutilisation des eaux usées. Selon Mohamed Hajraoui, chef de service Épuration à la SRM Casablanca-Settat, cette approche permet de rapprocher les citoyens des métiers de l’eau.

La STEP de Médiouna, maillon central du dispositif régional, repose sur un processus de traitement en trois étapes: un prétraitement pour les pollutions grossières, un traitement biologique pour la pollution fine et un traitement tertiaire.

Sur ce site, la SRM utilise une technologie de membranes d’ultrafiltration, une première en Afrique du Nord lors de son installation. Ce procédé permet d’obtenir une eau épurée de haute qualité. Parallèlement au fonctionnement de la station, les étudiants ont pu visiter le chantier d’extension actuellement en cours. Ce projet est conçu pour accompagner l’augmentation du débit et de la charge polluante de la région, garantissant ainsi la pérennité des infrastructures.

Lire aussi : SRM Casablanca-Settat: généralisation du paiement des factures dans toutes les agences

Pour ces futurs licenciés en Géosciences appliquées, cette immersion a permis de confronter la théorie aux réalités opérationnelles. «Nous avons été étonnés de voir à quel point l’eau est bien traitée. Nous avons découvert les différentes étapes, du prétraitement au traitement tertiaire», a indiqué Ngarori Yan-Dominique, étudiant en licence, filière Géosciences appliquées à la Faculté des sciences d’Aïn Chock de Casablanca.

À travers ces visites pédagogiques, la SRM Casablanca-Settat expose les solutions techniques mises en œuvre pour la gestion durable des ressources. En ouvrant ses portes aux universités, la société régionale détaille ses actions en faveur de la préservation de l’environnement et du développement des infrastructures d’assainissement dans le Grand Casablanca.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 13h44
#Maroc#SRM Casablanca-Settat#STEP de Médiouna#assainissement

LEs contenus liés

Economie

Marrakech-Safi: la SRM adopte le séchage solaire pour une gestion écologique des boues d’épuration

Economie

Recrutement: la SRM Casablanca-Settat ouvre 1.000 opportunités d’emploi en 2026

Société

Casablanca-Settat: comment la SRM adapte son dispositif de curage face à l’intensité des précipitations

Société

SRM Casablanca-Settat: inauguration d’une nouvelle agence clientèle à Ouled Saleh–Bouskoura et d’un nouveau siège pour la Direction provinciale de Nouaceur

Articles les plus lus

1
Visite guidée du nouveau consulat américain à Casablanca: quand l’architecture raconte une amitié de 250 ans
2
Baisse des prix des carburants: voici les nouveaux tarifs affichés ce vendredi dans le centre de Casablanca
3
Le Maroc signataire des Accords d’Artemis: ce qu’en dit Jared Isaacman, l’administrateur de la NASA
4
Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 31ème édition du Salon international de l’édition et du livre
5
Parlement panafricain: une élection sous tension, un test de vérité pour l’institution
6
Carburants: une baisse des prix attendue ce vendredi 1er mai
7
Sahara, économie et (même) espace: le partenariat Maroc-USA expliqué par Christopher Landau et Nasser Bourita
8
Passer à l’anglais, oui, mais sans perdre le français
Revues de presse

Voir plus