Assainissement: la SRM Casablanca-Settat ouvre les portes de la STEP de Médiouna à des étudiants universitaires

Les étudiants en licence de Géosciences de la Faculté d'Aïn Chock lors de leur visite immersive à la station d’épuration (STEP) de Médiouna, organisée ce mardi 27 avril par la SRM Casablanca-Settat.

La station d’épuration (STEP) de Médiouna a pris des airs de salle de classe à ciel ouvert. Loin des bancs de la faculté d’Aïn Chock, une trentaine d’étudiants en géosciences ont ainsi pu découvrir les infrastructures stratégiques de la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat.

Cette visite immersive, organisée le mardi 27 avril, s’inscrit dans la démarche de dialogue de la société visant à faire découvrir ses ouvrages et chantiers structurants au grand public (élèves, chercheurs, élus, associations, médias...).

Les étudiants en licence de Géosciences de la Faculté d'Aïn Chock lors de leur visite immersive à la station d’épuration (STEP) de Médiouna, organisée ce mardi 27 avril par la SRM Casablanca-Settat.

L’objectif de cette rencontre était de présenter concrètement le cycle de l’assainissement liquide et les enjeux de la réutilisation des eaux usées. Selon Mohamed Hajraoui, chef de service Épuration à la SRM Casablanca-Settat, cette approche permet de rapprocher les citoyens des métiers de l’eau.

La STEP de Médiouna, maillon central du dispositif régional, repose sur un processus de traitement en trois étapes: un prétraitement pour les pollutions grossières, un traitement biologique pour la pollution fine et un traitement tertiaire.

Sur ce site, la SRM utilise une technologie de membranes d’ultrafiltration, une première en Afrique du Nord lors de son installation. Ce procédé permet d’obtenir une eau épurée de haute qualité. Parallèlement au fonctionnement de la station, les étudiants ont pu visiter le chantier d’extension actuellement en cours. Ce projet est conçu pour accompagner l’augmentation du débit et de la charge polluante de la région, garantissant ainsi la pérennité des infrastructures.

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Pour ces futurs licenciés en Géosciences appliquées, cette immersion a permis de confronter la théorie aux réalités opérationnelles. «Nous avons été étonnés de voir à quel point l’eau est bien traitée. Nous avons découvert les différentes étapes, du prétraitement au traitement tertiaire», a indiqué Ngarori Yan-Dominique, étudiant en licence, filière Géosciences appliquées à la Faculté des sciences d’Aïn Chock de Casablanca.

À travers ces visites pédagogiques, la SRM Casablanca-Settat expose les solutions techniques mises en œuvre pour la gestion durable des ressources. En ouvrant ses portes aux universités, la société régionale détaille ses actions en faveur de la préservation de l’environnement et du développement des infrastructures d’assainissement dans le Grand Casablanca.