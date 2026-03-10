Economie

Recrutement: la SRM Casablanca-Settat ouvre 1.000 opportunités d’emploi en 2026

L'affiche officielle de la campagne de recrutement 2026 de la SRM Casablanca-Settat, annonçant plus de 1.000 opportunités d'emploi dans les services essentiels.

Pour sa deuxième année d’activité, la SRM Casablanca-Settat accélère son renforcement humain avec un plan de recrutement de 1.000 nouveaux profils. Ce dispositif, qui fait suite à l’intégration de 600 recrues en 2025, couvre l’ensemble des préfectures et provinces de la région. Le dernier délai pour postuler est fixé au 11 mars 2026.

La SRM Casablanca-Settat lance son plan de recrutement pour l’année 2026. Après avoir intégré plus de 600 nouveaux collaborateurs en 2025 à travers quatre vagues successives, l’opérateur régional déploie désormais un programme d’une envergure plus importante, visant à pourvoir plus de 1.000 opportunités d’emploi sur l’ensemble du territoire de la région.

Ce renforcement massif des effectifs intervient alors que la société entame sa deuxième année d’activité. L’objectif est de consolider les compétences de la SRM dans ses trois métiers piliers: l’eau potable, l’électricité et l’assainissement liquide.

Les opportunités concernent toutes les zones géographiques du périmètre, notamment Casablanca, Mohammedia, Nouaceur, Médiouna, Benslimane, El Jadida, Sidi Bennour, Settat et Berrechid. Les profils recherchés sont variés et touchent aussi bien l’ingénierie, l’exploitation et la maintenance technique que la relation clientèle et les fonctions support.

Lire aussi : Casablanca-Settat: comment la SRM adapte son dispositif de curage face à l’intensité des précipitations

Pour que chaque nouveau collaborateur réussisse ses débuts, la SRM a mis en place un parcours d’accompagnement sur 2 à 3 ans. Ce cursus comprend une phase d’adhésion à la vision de l’entreprise, le développement de compétences comportementales, une formation métier spécifique et une immersion directe sur le terrain.

«Nous avons mis en place un nouveau plan de recrutement élaboré avec une exigence de transparence et de professionnalisme, garantissant l’attraction de profils qualifiés en phase avec nos valeurs et nos défis», a indiqué Bouchra Nhaïli, directrice Capital Humain à la SRM Casablanca-Settat.

Et d’ajouter: «La SRM Casablanca-Settat a besoin de nouvelles compétences, de cette force vive dans l’ensemble de ses métiers, à savoir l’exploitation, les fonctions techniques, mais aussi les métiers de support et d’appui. Les nouvelles recrues viendront renforcer aussi bien nos directions préfectorales et provinciales que nos directions centrales, afin de consolider notre capacité à mieux servir les clients et les habitants de la région».

Lire aussi : SRM Casablanca-Settat: plus de 400 nouveaux postes à pourvoir dans le cadre de sa deuxième vague de recrutement

L’enjeu est de doter la société des moyens humains nécessaires pour répondre aux exigences de performance, de qualité de service et de proximité, tout en accompagnant la modernisation des infrastructures régionales. Ce plan constitue une étape clé pour assurer la continuité du service public dans toute la région.

Les candidats intéressés ont jusqu’au 11 mars 2026 pour déposer leur dossier. Les postulations s’effectuent exclusivement via la plateforme dédiée accessible au lien suivant: https://lnkd.in/ewCFpsVi.

