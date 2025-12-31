SRM Casablanca-Settat: inauguration d’une nouvelle agence clientèle à Ouled Saleh–Bouskoura et d’un nouveau siège pour la Direction provinciale de Nouaceur

Lors de l'inauguration d’une nouvelle agence clientèle à Ouled Saleh–Bouskoura et d’un nouveau siège pour la Direction provinciale de Nouaceur par la SRM Casablanca-Settat. (Le360)

Dans le cadre de sa stratégie d’amélioration continue de la qualité de service et de renforcement de la proximité avec les usagers, la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a procédé à l’inauguration de la nouvelle agence clientèle Ouled Saleh–Bouskoura, ainsi qu’au nouveau siège de la Direction provinciale de Nouaceur.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, des représentants des communes concernées, ainsi que des directeurs et cadres de la SRM Casablanca-Settat.

Le nouveau site s’étend sur une superficie totale d’environ 2.800 m². Il abrite désormais à la fois le siège de la Direction provinciale de Nouaceur et les deux anciennes agences de services de Bouskoura et de Ouled Saleh, désormais regroupés au sein d’un même espace. Cette centralisation vise à améliorer l’accueil de la clientèle, à optimiser l’organisation interne et à renforcer la qualité des services rendus aux usagers dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité et de l’assainissement liquide, dans un esprit d’équité territoriale.

À cette occasion, Zouhaire Ettouhami, Directeur provincial de Nouaceur à la SRM Casablanca-Settat, a souligné que «l’inauguration de l’agence clientèle Ouled Saleh–Bouskoura vient renforcer notre dispositif de proximité, en s’ajoutant aux trois agences déjà opérationnelles sur le territoire de la province de Nouaceur, à savoir celles de Nouaceur, d’Errahma et de Dar Bouazza, ainsi qu’à notre agence mobile, qui permet d’offrir un service au plus près des citoyens».

Il a ajouté: «Avec cette quatrième agence fixe, nous consolidons un réseau d’accueil plus accessible, mieux réparti sur le territoire et davantage adapté aux attentes des usagers en matière d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide.»

La Direction provinciale de Nouaceur couvre un territoire stratégique comprenant les communes de Bouskoura, Ouled Azzouz, Ouled Saleh, Nouaceur et Dar Bouazza. Elle assure la gestion de services essentiels pour une base de clientèle importante, comptant environ 280.000 clients en électricité basse tension, près de 1.300 clients en électricité moyenne tension, ainsi qu’environ 240.000 clients en eau potable et en assainissement liquide.

À travers cette inauguration, la SRM Casablanca-Settat réaffirme sa volonté de renforcer ses dispositifs territoriaux, d’améliorer l’expérience client et de consolider une organisation plus efficiente au service des habitants et des opérateurs économiques de la région Casablanca-Settat.

La Direction provinciale de Nouaceur gère également des infrastructures majeures couvrant les trois métiers.

En matière d’électricité, elle supervise notamment quatre postes sources totalisant une puissance de 520 MVA, un réseau de 1.379 km en moyenne tension (HTA) et de 7.262 km en basse tension, ainsi qu’un parc de 1.471 postes de distribution et 1.338 postes clients HTA.

Dans le domaine de l’assainissement liquide, la Direction provinciale dispose de deux stations d’épuration des eaux usées (STEP), en plus d’une autre STEP gérée par un groupement d’intérêt économique (GIE). Les infrastructures comprennent également 74 stations de relevage, 70 bassins d’orage, un réseau primaire de 112 km et un réseau tertiaire de 1.425 km.

S’agissant de l’eau potable, la Direction provinciale gère un patrimoine composé de huit réservoirs d’une capacité totale de 76.950 m³, avec deux autres réservoirs programmés, ainsi que dix stations de pompage et de surpression, et un réseau de distribution de 1.586 km.