SRM Casablanca-Settat: généralisation du paiement des factures dans toutes les agences

Agence mobile de la SRM au service des usagers, un dispositif itinérant permettant l’accès aux services administratifs et aux paiements dans des conditions simplifiées.

La SRM Casablanca-Settat déploie un nouveau système de paiement unifié, adossé à une centralisation des démarches à l’échelle régionale — une évolution opérationnelle qui impacte directement l’expérience des usagers. Le communiqué précise que «le paiement des factures d’eau et d’électricité est désormais possible dans n’importe quelle agence clientèle», indépendamment de la zone d’abonnement. Cette organisation met fin à l’ancienne segmentation qui imposait des déplacements distincts selon les services.

La centralisation du paiement au sein d’un même guichet permet de réduire les déplacements et d’améliorer la fluidité en agence. Le texte souligne que chaque client peut désormais «régler une ou plusieurs factures dans n’importe quelle agence, au même guichet et en toute simplicité». L’impact attendu concerne à la fois le temps de traitement et l’accessibilité du service.

L’unification du paiement s’appuie sur un réseau de 80 agences clientèle réparties sur l’ensemble du territoire régional. Ce socle est complété par un dispositif élargi intégrant «plus de 5.500 points de paiement partenaires», incluant des espaces de services et des kiosques de proximité.

Le communiqué met également en avant le rôle des solutions numériques, à travers «le portail de paiement des factures «Fatourati», le site Web, l’application mobile et les services bancaires». L’articulation entre canaux physiques et digitaux répond à une demande diversifiée et vise à répartir les flux de paiement.

Le renforcement du maillage territorial constitue un autre axe structurant. Trois agences ont déjà été ouvertes dans les provinces de Sidi Bennour, Benslimane et Settat, tandis que «quatre autres agences seront prochainement inaugurées» notamment à El Jadida et Berrechid.

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Le programme se poursuit avec de nouvelles implantations prévues et l’extension du réseau urbain, en particulier à Casablanca. Parallèlement, le communiqué rappelle le déploiement «d’un réseau de dix agences mobiles entièrement équipées», destiné à desservir les zones rurales.

L’ensemble de ces investissements doit porter «le nombre de points de contact à 160 sur l’ensemble du territoire régional d’ici fin 2026». L’objectif vise à rapprocher le service des usagers et à améliorer la couverture territoriale.

Relation client: un centre unifié et des volumes en forte intensité

La transformation engagée repose également sur la centralisation de la relation client. Le communiqué indique la mise en place d’un «Centre de Relation Clientèle unifié à l’échelle de toute la Région», accessible 24h/24 et 7j/7 via un numéro unique.

Le dispositif mobilise «plus de 60 téléconseillers» et traite «plus de 600.000 appels et plus de 25.000 courriers et e-mails» chaque année. Sa capacité peut atteindre «10.000 appels par jour en période de forte sollicitation».

Le centre assure également «l’envoi de plus de 30 millions de SMS par an», permettant d’informer les usagers sur leurs consommations et les incidents. Les performances affichées font état d’un «taux de satisfaction de 96%» et d’un «taux de réponse supérieur à 88%».

La fiabilité de la facturation repose sur un dispositif technique structuré. Le communiqué précise que le processus est fondé sur «la lecture réelle des compteurs d’eau et d’électricité», réalisée selon un planning périodique.

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La relève s’appuie sur une application mobile connectée permettant «la transmission en temps réel des relevés et la prise de photos des compteurs». La quasi-totalité des factures correspond ainsi à des index réels, avec des ajustements en cas d’impossibilité d’accès.

Le document insiste également sur le fait que «les tarifs n’ont fait l’objet d’aucune augmentation depuis le démarrage des activités de la SRM Casablanca-Settat». La facture intègre l’ensemble des éléments nécessaires à sa vérification, incluant index, consommation et tranches tarifaires.

La SRM Casablanca-Settat assure la distribution d’eau potable et d’électricité ainsi que la gestion de l’assainissement et de l’éclairage public sur un périmètre couvrant neuf territoires. Elle dessert «environ 5 millions de clients, répartis entre 2,7 millions en électricité et 2,3 millions en eau potable».