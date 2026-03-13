Marrakech-Safi: la SRM adopte le séchage solaire pour une gestion écologique des boues d’épuration

Implantée sur un site de 10 hectares, l’unité de séchage solaire des boues d’épuration dans la région de Marrakech, repose sur un procédé écologique utilisant l’énergie solaire pour sécher les boues issues de la station d’épuration.

Grâce à ce processus, leur taux de siccité passe, selon Mohamed Ait Tarabt, chef de la division entretien et maintenance des stations d’épuration, d’environ 22% à près de 80%, permettant leur réutilisation comme combustible alternatif dans certaines activités industrielles, notamment les cimenteries et les briqueteries.

En 2025, l’unité a traité plus de 76.000 tonnes de boues, provenant à la fois de la station d’épuration de Marrakech et d’anciens sites de stockage provisoire. Ce dispositif permet ainsi de résorber progressivement les stocks accumulés tout en assurant un traitement continu et maîtrisé des boues produites.

Au sein de l'unité de séchage solaire des boues d’épuration de la SRM Marrakech-Safi.

Avec ses 28 serres de séchage et une capacité de traitement de 45 tonnes par jour, l’installation constitue aujourd’hui un maillon essentiel de la chaîne d’assainissement liquide de la ville. Autre évolution majeure: depuis septembre 2023, l’exploitation de cette unité est assurée directement par les équipes de la SRM Marrakech-Safi, après une première phase opérée par des prestataires spécialisés.

Cette transition marque une étape importante dans la montée en compétences des équipes et traduit la capacité de l’opérateur public à gérer de manière autonome des installations techniques reposant sur des procédés innovants.

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En permettant la valorisation de sous-produits issus du traitement des eaux usées, cette unité contribue à réduire l’impact environnemental de l’assainissement liquide et à promouvoir des solutions durables.

À travers cette initiative, la SRM Marrakech-Safi confirme son engagement en faveur d’un service public moderne, responsable et respectueux de l’environnement, au service des citoyens et du développement durable du territoire.