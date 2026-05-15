SRM Casablanca-Settat: neuf certifications ISO maintenues, zéro non-conformité relevée

Le périmètre certifié de la SRM Casablanca-Settat englobe la qualité de service (ISO 9001), la santé et la sécurité au travail (ISO 45001), le management environnemental (ISO 14001), la sécurité de l’information (ISO 27001), la formation professionnelle (ISO 29993), la sécurité sanitaire de l’eau via le PGSSE (NM 00.5.057), la performance énergétique (ISO 50001), les laboratoires d’étalonnage et d’essai (ISO/IEC 17025) et la prévention de la corruption (ISO 37001).

La diversité de ce référentiel reflète une organisation qui a structuré ses processus métiers autour d’exigences normatives distinctes.

Au-delà du maintien formel des certifications, l’audit IMANOR a mis en évidence des progrès concrets sur chaque secteur d’activité.

Les équipes de la SRM Casablanca-Settat à l'oeuvre

Pour l’eau potable, la SRM Casablanca-Settat affiche un taux de conformité de 100% sur l’ensemble du territoire régional, accompagné d’une extension du périmètre PGSSE à de nouvelles provinces. Côté assainissement, la société a géré la dernière saison pluviale sans incident majeur. Plusieurs projets structurants sont par ailleurs en cours: réhabilitation de la STEP de Nouaceur, extension de celle de Médiouna, développement de partenariats communaux pour la réutilisation des eaux épurées à des fins d’irrigation.

Pour l’électricité et l’éclairage public, le renouvellement de l’ISO 14001 et de l’ISO 50001 accompagne le lancement d’un schéma directeur sur les communes contractantes et la signature de nouvelles conventions de gestion.

Sur l’axe relation clientèle, la SRM Casablanca-Settat a ouvert quatre nouvelles agences fixes et déployé dix agences mobiles dans 65 zones éloignées des centres urbains, soit plus de 300.000 clients auparavant peu ou mal desservis. Une politique de rapprochement des services qui traduit une lecture claire des enjeux d’équité territoriale dans la gestion des utilities.

Youssef Ettazi, directeur général de la SRM Casablanca-Settat, a cadré sobrement l’enjeu, avançant que cette certification ne devrait pas être «considérée comme une finalité, mais comme un point d’appui pour renforcer notre niveau d’exigence. Notre priorité demeure l’excellence opérationnelle sur le terrain, dans le respect des principes d’éthique, de la sécurité des personnes et de la protection de l’environnement.»

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Le maintien de l’ensemble du Système de Management Intégré (SMI) dans un contexte de transformation institutionnelle, la SRM ayant absorbé des attributions d’anciens opérateurs, donne à ce résultat une portée supplémentaire. Il atteste que la consolidation organisationnelle n’a pas fragilisé les processus de contrôle interne.

L’audit a par ailleurs noté des avancées en matière de culture sécurité, via la généralisation des visites managériales et la mise en place de contrats SST, ainsi qu’en matière d’éthique professionnelle. Le centre de formation de la SRM, dont la certification ISO 29993 a été renouvelée, constitue l’un des leviers identifiés pour pérenniser cette dynamique à travers des parcours structurés à destination des nouvelles recrues, des managers et des équipes terrain.