SITeau: la SRM Marrakech-Safi plaide pour une gestion intégrée eau-énergie-assainissement

Le Salon international des technologies de l'eau, de l’assainissement et de l’énergie. (A.Gadrouz/Le360)

La Société régionale multiservices Marrakech-Safi (SRM-MS), relevant de la Direction des réseaux publics locaux au ministère de l’Intérieur, a pris part au Salon international des technologies de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie (SITeau), où elle a mis en avant la nécessité d’une gouvernance intégrée et de financements innovants pour relever les défis liés à l’eau, à l’énergie et à l’assainissement.

Intervenant lors d’un panel consacré au Nexus EEAS, les représentants de la SRM-MS ont souligné que cette approche n’est plus théorique, mais constitue désormais une réponse opérationnelle face au stress hydrique, à la pression démographique et aux exigences climatiques croissantes.

Dans la région Marrakech-Safi, la raréfaction des ressources en eau et l’augmentation des besoins énergétiques imposent une coordination renforcée entre les acteurs et une meilleure articulation des politiques publiques.

La SRM-MS a également mis en avant le rôle clé des Sociétés régionales multiservices, qui permettent une vision territoriale unifiée et une gestion plus efficiente des services d’eau, d’électricité et d’assainissement.

Sur le plan financier, l’établissement appelle à l’adoption de mécanismes innovants, incluant les financements climatiques et les partenariats public-privé, afin de répondre aux besoins croissants en infrastructures.

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Par ailleurs, le projet de dessalement du Grand Marrakech a été présenté comme un exemple concret de cette approche intégrée, combinant sécurité hydrique, innovation technologique et gouvernance territoriale.

Enfin, la SRM-MS a insisté sur l’importance de la digitalisation et de l’exploitation des données comme leviers d’amélioration de la performance et de la qualité du service public.