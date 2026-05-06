Infrastructures, eau, ports, météo: Nizar Baraka lance un observatoire digital des projets publics

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de ses outils de pilotage et de suivi des projets publics. À Rabat, le ministre Nizar Baraka a annoncé, mercredi 6 mai, le lancement d’un Observatoire digital ouvert au public, conçu pour renforcer la transparence, la reddition des comptes et l’accès à l’information.

Présentée lors d’une conférence de presse en présence des responsables des principaux pôles techniques du département — routes, ports, infrastructures hydrauliques, dessalement, eau potable et météorologie — cette plateforme vise à centraliser l’ensemble des données relatives aux projets programmés, en cours d’exécution ou achevés. Elle permettra également d’assurer un suivi en temps réel de leur état d’avancement et d’offrir aux citoyens un accès direct à des informations actualisées.

Sur le plan opérationnel, l’Observatoire repose sur une architecture organisationnelle structurée, adossée à un réseau de points focaux déployés aux niveaux central et territorial. Ce dispositif garantit la fiabilité, la mise à jour continue et la traçabilité des données, dans une logique de gouvernance fondée sur la transparence et la performance.

Au-delà de la dimension informationnelle, la plateforme intègre un volet interactif, permettant aux usagers — citoyens, opérateurs économiques ou médias — de formuler des observations, signaler d’éventuels dysfonctionnements et interroger directement l’administration sur l’état d’avancement des projets. «Nous sommes dans une logique de gouvernement ouvert et de reddition des comptes», a souligné le ministre, insistant sur la nécessité de rapprocher l’administration des usagers et de renforcer la confiance dans l’action publique.

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Avec près de 400 points focaux mobilisés pour assurer l’interface avec le public, ce nouvel outil s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation de la gestion publique, visant à améliorer la prise de décision, accélérer l’exécution des projets et renforcer la convergence des politiques publiques à l’échelle territoriale.