Journée de l’enfant africain: immersion des élèves dans les ouvrages d’eau et d’assainissement liquide de la SRM Casablanca-Settat

Journée de l’Enfant Africain: visite pédagogique de collégiens casablancais aux installations de la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat à la station Eaucéan. (K.Sabbar/Le360)

La Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a organisé, le 16 juin à Casablanca, une activité éducative destinée à une vingtaine de collégiens, dans le cadre de la Journée de l’enfant africain.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation autour des enjeux liés à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, en cohérence avec le thème retenu cette année: «Garantir un accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour tous les enfants d’Afrique».

Au cours de cette sortie pédagogique, les élèves ont visité le réservoir «Bouskoura 85», une infrastructure stratégique dédiée au stockage de l’eau potable à Casablanca. Ils ont également découvert la station de prétraitement des eaux usées «Eaucéan», située à Sidi Bernoussi, qui joue un rôle important dans la réduction de la pollution du littoral de la capitale économique.

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Tout au long de la journée, les collégiens ont reçu des explications simples sur le cycle de l’eau, depuis sa collecte dans les barrages jusqu’à son traitement et sa distribution aux habitants. Cette présentation a permis de mieux comprendre les missions de la SRM Casablanca-Settat dans la gestion de cette ressource essentielle, ainsi que les efforts déployés pour garantir sa préservation et la continuité du service.

La visite s’est poursuivie à la galerie pédagogique de la station, où les élèves ont pu découvrir des supports éducatifs ainsi que certaines installations techniques. Mise en service en 2015, cette station traite quotidiennement les eaux usées domestiques et industrielles de la zone Est de Casablanca, s’étendant du port jusqu’à Mohammedia.

Cette activité a offert aux élèves une immersion concrète dans les enjeux liés à l’eau et à l’assainissement, tout en renforçant leur sensibilisation à l’importance d’un usage responsable de l’eau, ressource vitale et pilier du développement durable.