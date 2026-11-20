«Le début de la saison des pluies a ravivé les inquiétudes sur la capacité de Tanger à faire face aux inondations qui reviennent à chaque épisode de fortes précipitations», rapporte le quotidien Al Akhbar, dans son édition des 21 et 22 novembre. Des appels se multiplient pour accélérer les mesures préventives et réhabiliter les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, afin d’éviter la répétition des scènes vécues ces dernières années dans plusieurs rues et quartiers, lorsque la pluie était devenue une source de perturbation de la circulation et une menace pour la sécurité des habitants et de leurs biens.

Selon des sources informées citées par le journal, l’entrée dans la saison pluvieuse impose de réévaluer les mesures adoptées pour protéger la ville contre ces risques.

Ces sources évoquent un contexte de changements climatiques qui accentuent les phénomènes météorologiques, avec des orages soudains et de fortes pluies sur de courtes périodes, qui dépassent parfois la capacité d’absorption de certains réseaux d’assainissement et d’évacuation.

Elles estiment que le problème tient aussi à la préparation des infrastructures souterraines et à leur capacité d’absorber de grandes quantités d’eau, en particulier dans les points noirs et sur les axes routiers qui avaient déjà connu des stagnations d’eau et des perturbations de la circulation. Il faut selon elles passer des interventions conjoncturelles à une approche fondée sur la prévention et l’anticipation.

Ces doléances interviennent alors que Tanger gagne en importance comme pôle économique, industriel et logistique à l’échelle nationale, avec son port Tanger Med et les zones industrielles et économiques qui attirent des investissements nationaux et internationaux. L’extension urbaine et la densité de population accroissent par ailleurs les défis liés aux risques climatiques et à la protection des équipements de base.

Dans ce contexte, les demandes portent sur un programme d’urgence avant le pic des précipitations, avec le nettoyage des avaloirs et des canaux d’évacuation, l’entretien des réseaux et l’élargissement de leur capacité si nécessaire, la correction des défauts d’ingénierie qui favorisent la stagnation de l’eau et l’identification des zones les plus exposées.

Elles réclament aussi un renforcement de la coordination entre les intervenants pour assurer une réaction rapide lors des épisodes météorologiques exceptionnels.