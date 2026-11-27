À l’occasion du débat à la Chambre des conseillers, les groupes parlementaires et les centrales syndicales ont dressé un état des lieux sans concession de la situation économique et sociale. Entre reconnaissance des avancées sociales annoncées par le gouvernement et exigence de mesures plus ambitieuses, les intervenants ont placé la protection du pouvoir d’achat, la réforme des circuits de distribution, la lutte contre la spéculation et la préservation des droits sociaux au cœur de leurs revendications.

C’est ainsi que le président du groupe istiqlalien a appelé à lutter contre la spéculation et le monopole, ainsi qu’à réformer les canaux de distribution et de commercialisation des produits. «Il a souligné qu’il fallait passer de l’annonce du soutien à l’entreprise nationale à des mesures pratiques garantissant aux PME l’accès au financement, ainsi qu’à l’activation de la préférence nationale dans les achats publics», rapporte Assabah dans son édition du week-end (28 et 29 novembre).

De son côté, Youssef Iddi, président du groupe socialiste et secrétaire général de la CDT, a appelé à la refonte des circuits de distribution et à la protection du pouvoir d’achat des citoyens. Il a salué la décision de relever la pension minimum de retraite à 1 700 dirhams à partir de 2027 et à 3 000 dirhams à l’horizon 2031, ainsi que de porter la part de la veuve à 100% de la pension principale du défunt époux, contre 50% actuellement. Il s’est également félicité du relèvement progressif de l’aide sociale directe, de 500 à 600 dirhams, puis à 1 000 dirhams à l’horizon 2031.

Pour sa part, Mustapha Dehmani, au nom du groupement de la justice sociale, a appelé à démanteler les systèmes de monopole, à lutter contre les ententes improductives et à atténuer la pression fiscale sur les produits essentiels et les PME.

Les représentants des syndicats de l’UMT, de l’UGTM, de la CDT, de l’UNTM et de la FDT ont, pour leur part, salué les mesures prises par le gouvernement de Fatima Ezzahra Al Mansouri concernant le soutien au pouvoir d’achat, la baisse de l’impôt sur le revenu, la protection des veuves et des familles pauvres, ainsi que le changement de cap politique et la remédiation aux dysfonctionnements.

Nourdedine Salik, président du groupe de l’UMT à la Chambre des conseillers, a appelé à une augmentation générale des salaires et des pensions et à des mesures d’urgence pour rétablir le pouvoir d’achat. Il estime que l’amélioration de certains indicateurs économiques ne traduit pas forcément une amélioration du niveau de vie des familles, tant que les prix des produits essentiels, du logement, du transport et des services continuent de peser sur les revenus des citoyens.