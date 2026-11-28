La nouvelle est tombée jeudi 26 novembre à 20h15, sur le fil de l’APS. Le décret n°26-365, signé le 16 novembre et paru au Journal officiel n°82, crée un prix destiné à récompenser les travaux qui contribuent à «la promotion, la sensibilisation et la diffusion» des valeurs des droits de l’Homme. Il sera remis tous les 10 décembre, Journée mondiale des droits de l’Homme, sous l’égide du Conseil national des droits de l’Homme. Le premier lauréat touchera un million de dinars, le deuxième 700.000, le troisième 500.000, précise Algérie360.

En janvier, le même président avait créé un prix pour les startups, dont la première récompense atteint 3 millions de dinars, rapportait le même site. Les droits de l’Homme valent donc le tiers d’une jeune pousse. Il est vrai que la start-up, au moins, on sait à quoi elle ressemble.

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Le règlement officiel tient en quelques articles. Le360 propose de le compléter. Nos articles sont de notre plume. Les faits, hélas, sont les leurs.

Article 1: conditions de participation

Le prix récompense la «diffusion» des droits de l’homme, et il est ouvert, précise le décret, aux Algériens résidant à l’étranger. Le lauréat devra donc pouvoir passer la frontière, dans un sens puis dans l’autre. La condition n’a rien d’anodin. L’interdiction de sortie du territoire national, l’ISTN, frappe en Algérie des «milliers» de personnes «chaque année», selon le militant Fodil Boumala, lui-même interdit de voyager, cité par Maghreb Emergent le 11 novembre. La plupart l’apprennent au guichet de la police des frontières, valise à la main. Le nouveau code de procédure pénale autorise la mesure pour trois mois renouvelables, et sans limite tant que dure une enquête pour terrorisme, atteinte à la sûreté de l’État ou corruption, trois qualifications que le régime distribue plus volontiers que les passeports. Selon un avocat cité par le même site, la commission habilitée à lever ces mesures «ne se réunit que deux fois par an». Une session d’hiver, une session d’été. Comme les soldes.

En 2025, un journaliste avait prêté au ministre de la Communication lui-même une boutade: 40% des Algériens seraient interdits de voyager. Le ministère avait aussitôt démenti des propos «fallacieux et tendancieux» et menacé de saisir la justice. Le chiffre est à peine forcé. La réaction, elle, ne l’est pas. Dans quel autre pays une plaisanterie sur les interdictions de voyager vaut-elle une menace de procès? En Algérie, on ne rit de la chape de plomb qu’à condition de ne pas la soulever.

Article 2: catégorie «écrivain»

Le jury pourra considérer la candidature de Boualem Sansal. Arrêté en novembre 2024 à son arrivée à Alger, condamné à cinq ans de prison pour «atteinte à l’unité nationale» pour avoir évoqué l’histoire véridique des territoires dont le Maroc a été spolié, il a passé près d’un an en détention avant d’être gracié en novembre 2025. Gracié, et non libéré: il a fallu que le président allemand en fasse la demande pour que le président algérien découvre sa clémence. Le 29 janvier 2026, il était élu à l’Académie française. Paris lui a offert un fauteuil. Alger lui avait offert une cellule. Les deux institutions ont leurs immortels.

Article 3: catégorie «journaliste étranger»

Le dossier de Christophe Gleizes est complet. Ce journaliste sportif français, venu en Kabylie en mai 2024 pour un reportage sur la JS Kabylie, a d’abord eu droit à une interdiction de quitter le territoire, puis, le 29 juin 2025, à sept ans de prison ferme pour «apologie du terrorisme». La peine a été confirmée en appel le 3 décembre 2025 à Tizi Ouzou, comme l’a rapporté Le360. Le 11 novembre dernier, sa famille marquait ses 500 jours de détention. Le club, lui, n’est pas mieux loti: son ancien président, Cherif Mellal, figure lui aussi sur la liste des détenus d’opinion dressée par Le Matin d’Algérie. Un reportage sur un club de football, un président de club en prison. En Algérie, le ballon rond reste une matière dangereuse. Le parquet avait d’ailleurs requis dix ans. Il faut croire que le tribunal a eu un geste.

Article 4: catégorie «journaliste algérien»

Ici, le jury aura l’embarras du choix. Amnesty International recensait en mai sept journalistes ou professionnels des médias détenus, poursuivis ou condamnés depuis novembre 2025. Abdelwakil Blamm était alors en détention provisoire depuis décembre 2024, provisoire depuis bientôt deux ans. Hassan Bouras, arrêté le 12 avril 2026, avait entamé une grève de la faim. Le ministre de la Communication, Zoheir Bouamama, assurait au même moment que la presse s’exprimait «loin de toute pression ou restriction». Il a raison: la pression s’exerce désormais avant l’expression. Il pourra concourir dans la catégorie «fiction».

Article 4 bis: catégorie «économiste»

Une mention doit être réservée à Djelloul Slama. Cet économiste s’était demandé, à la télévision, si le gisement de fer de Gara Djebilet, le «projet du siècle», serait un jour rentable. Le 15 octobre, il a été condamné à quatre ans de prison ferme, comme l’a raconté Le360. En Algérie, poser une question sur une mine expose davantage que de la creuser. Le prix pourrait d’ailleurs l’aider: avec un million de dinars, il saurait au moins calculer combien d’années de prison coûte une question.

Article 4 ter: catégorie «hospitalité»

Le régime aime se dire terre d’accueil des peuples opprimés. Les chiffres préfèrent le désert. Selon l’ONG Alarme Phone Sahara, citée par l’AFP, 31.734 migrants ont été expulsés vers le Niger depuis janvier, après 34.236 en 2025. Un Togolais est mort dans une clinique du nord du Niger, couvert de brûlures subies, selon l’ONG, en détention algérienne. Pour la «sensibilisation», le dossier est solide.

Article 4 quater: composition du jury

Sur ce point, le règlement officiel n’a rien laissé au hasard. Selon Le Matin d’Algérie, le jury compte des représentants du ministère de la Justice, de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la sûreté nationale. La police, donc, celle-là même dont les agents notifient les interdictions de sortie au guichet de l’aéroport. Les droits de l’homme seront jugés par ceux qui les appliquent. Pour une fois, les candidats sont sûrs que leur dossier sera lu attentivement: il l’a déjà été.

Article 5: prix spécial du jury

Il revient de droit à Ahmed Attaf. Le jour même où le décret était publié, le chef de la diplomatie dénonçait la détention provisoire en France d’un agent consulaire algérien, «violemment interpellé, mis à terre et menotté devant tous les passants». Le Matin d’Algérie y a vu «le miroir gênant des détenus d’opinion». Mis à terre et menotté devant les passants: Christophe Gleizes, Abdelwakil Blamm et quelques centaines d’autres en connaissent la description. Défendre la présomption d’innocence à Paris et l’ignorer à Tizi Ouzou: c’est précisément ce que le prix entend «promouvoir, sensibiliser et diffuser».

Le premier lauréat sera proclamé le 10 décembre, dans douze jours. Les candidats ne manquent pas. Les uns ne pourront pas venir chercher leur prix. Les autres ne pourront pas l’emporter à l’étranger. Le jury, lui, les connaît déjà tous.