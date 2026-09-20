Sound Energy tourne la page de Tendrara et mise sur le solaire

Le gisement gazier TE-10, à Tendrara, dans la province de Figuig.

L’élément le plus significatif est le remboursement intégral de la dette financière de Sound Energy grâce au produit de la transaction. Dans son rapport semestriel, le groupe indique avoir remboursé l’ensemble de ses prêts à terme et racheté les eurobonds encore en circulation. Fin août, sa trésorerie atteignait 9,8 millions de dollars.

Cette évolution constitue, selon le directeur général Majid Shafiq, un changement majeur pour l’entreprise, qui entend désormais utiliser ses ressources pour financer de nouvelles opportunités plutôt que pour faire face aux contraintes liées à son ancien endettement. Sound Energy affirme ainsi vouloir rechercher des acquisitions d’entreprises et d’actifs capables de générer des flux de trésorerie et d’accroître la taille du groupe.

Sortie de Tendrara et d’Anoual

La transaction avec Managem ne porte pas uniquement sur Tendrara. Dans le cadre de l’opération, Sound Energy s’est également désengagée du permis d’exploration d’Anoual, où elle détenait une participation de 27,5%, et a renoncé à l’ensemble de ses droits subsistants dans le permis de Grand Tendrara.

Cette sortie réduit considérablement l’exposition de Sound Energy à l’Est marocain. Le groupe rappelle toutefois que les permis concernés couvrent plus de 19.000 km² et présentent, selon ses propres évaluations géologiques, un potentiel d’exploration encore largement sous-exploré. Seuls 13 puits y ont été forés à ce jour.

La cession permet surtout à Sound Energy de se dégager des besoins de financement futurs liés au développement de Tendrara, tout en monétisant sa participation dans le projet avant la décision finale d’investissement concernant la deuxième phase.

Le rapport apporte également un éclairage sur l’état d’avancement du projet au moment de la sortie de Sound Energy.

La première phase de Tendrara repose sur le développement du gisement TE-5 Horst et sur une unité de mini-GNL destinée à approvisionner des clients industriels par transport routier, avec Afriquia Gaz chargée du transport. Le raccordement des puits TE-6 et TE-7 doit permettre d’atteindre une production commerciale de 10 millions de pieds cubes par jour.

La deuxième phase prévoit, elle, la construction d’un gazoduc de 120 kilomètres destiné notamment à alimenter les centrales électriques de l’ONEE. Sound Energy indique que cette infrastructure doit permettre de mieux exploiter le potentiel gazier de la région et de réduire les coûts de développement des futures découvertes.

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Après le retrait de Sound Energy de Tendrara, d’Anoual et de Grand Tendrara, Sidi Moktar demeure le principal actif d’exploration marocain mis en avant dans le rapport.

Situé dans le bassin d’Essaouira, le permis couvre 4.712 km² et est détenu à hauteur de 75% par Sound Energy. Le groupe estime que les formations triasiques et paléozoïques profondes pourraient receler un potentiel important. Cette appréciation s’appuie notamment sur la proximité du champ gazier de Meskala, exploité par l’ONHYM.

Sound Energy précise toutefois que des travaux sismiques supplémentaires sont nécessaires avant de transformer les zones d’intérêt identifiées en prospects susceptibles de faire l’objet de forages.

Le dossier reste par ailleurs marqué par des discussions avec l’ONHYM. La société indique avoir reçu une correspondance faisant état d’une réclamation concernant le non-respect du programme minimal de travaux d’exploration prévu dans la période initiale du permis. Sound Energy affirme avoir comptabilisé les sommes qu’elle considère comme contractuellement dues et poursuivre les discussions avec l’ONHYM en vue de régulariser la situation.

En parallèle, le groupe cherche toujours à céder une partie de Sidi Moktar à un partenaire techniquement compétent, tout en négociant avec l’ONHYM une modification de la durée du permis ou du programme de travaux.

Le solaire au cœur de la nouvelle stratégie

Libérée de sa dette et de son exposition à Tendrara, Sound Energy entend désormais changer d’échelle. Le groupe indique poursuivre le développement de ses activités solaires au Maroc et étudier activement des acquisitions en dehors de son portefeuille actuel.

La priorité affichée est désormais donnée aux actifs susceptibles de générer des flux de trésorerie, avec l’ambition de transformer Sound Energy en une entreprise énergétique plus importante, diversifiée et génératrice de revenus.