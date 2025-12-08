Le gisement de Tendrara entre en production: premiers flux de gaz pour Sound Energy

Le gisement gazier TE-10, à Tendrara, dans la province de Figuig, dont le permis d'exploitation est détenu par le groupe britannique Sound Energy.

Dans un communiqué, Sound Energy annonce avoir reçu notification de l’opérateur de la concession de production de Tendrara, Mana Energy, du lancement des premières activités de mise en service du projet de développement TE-5 Horst. Le gaz a ainsi commencé à circuler dans le système de collecte en préparation de la production à long terme destinée à la micro-usine de GNL. Sound Energy détient une participation de 20% dans la concession de production de Tendrara.

Le dernier élément requis du système de collecte de gaz, l’ordinateur SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), a été livré le 28 novembre 2025 par Mana Energy Ltd. Après son installation, le gaz a circulé avec succès depuis le puits de production TE-6, marquant le début de la mise en service du GGS.

La micro-usine de GNL est en cours de construction et sera exploitée par Italfluid Geoenergy avec des garanties sur l’opérabilité de l’usine et la livraison de GNL à l’acheteur, Afriquia Gaz. Un accord ferme de vente de gaz et le financement associé ont été conclus avec Afriquia Gaz, incluant un engagement de dix ans à compter du premier gaz pour l’achat d’une quantité contractuelle de 100 millions de mètres cubes normaux par an. Cet accord «take or pay» est fixé dans une fourchette de prix de 6 à 8,346 dollars par MMBtu, déterminée par une formule indexée combinant les indices de référence européens TTF et américains Henry Hub.

Le développement utilisera les puits existants TE-6 et TE-7, ainsi qu’un nouveau puits, pour fournir le volume de gaz brut nécessaire à la phase 1 et maintenir un plateau de production sur dix ans conformément à l’accord de vente de gaz. La construction de la micro-usine de GNL se poursuit sur site, avec un démarrage des ventes de GNL génératrices de revenus prévu par le constructeur ITF à la fin du premier trimestre ou au deuxième trimestre 2026.

«Nous sommes heureux d’avoir atteint une nouvelle étape pour fournir du gaz aux consommateurs industriels marocains et félicitons l’opérateur, Mana Energy Ltd. J’attends avec impatience la mise en service complète de la micro-usine de GNL et la livraison du gaz vendu dans les prochains mois», a déclaré Majid Shafiq, directeur général de Sound Energy.

Et d’ajouter: «Sound Energy entre dans une période passionnante en devenant une société génératrice de revenus, tout en progressant vers la décision finale d’investissement pour la deuxième phase de développement de l’ensemble du champ, afin d’alimenter les marchés électriques marocains».