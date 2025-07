Sound Energy investit 250 millions de dollars dans le solaire au Maroc et vise aussi l’hydrogène naturel

Sound Energy, société énergétique britannique implantée au Maroc dans le domaine du gaz naturel, annonce son intention d’investir jusqu’à 250 millions de dollars dans des projets solaires dans le Royaume d’ici la fin de la décennie. Un virage stratégique qui s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de diversifier ses activités dans un pays devenu un hub régional pour la transition énergétique.

«Si nous obtenons les autorisations nécessaires dans les délais, nous déploierons ces projets sur une période de cinq ans, avec une capacité totale qui pourrait atteindre 270 mégawatts», a déclaré Graham Lyon, PDG de Sound Energy, dans une interview accordée à Asharq Business.

Un partenariat avec Gaia Energy

Pour concrétiser ce virage vers le solaire, Sound Energy s’est associée à Gaia Energy, une société marocaine spécialisée dans le développement et la gestion de projets d’énergies renouvelables. Le plan prévoit le développement de 10 à 15 projets solaires, répartis à travers différentes régions du Maroc, chacun avec une puissance moyenne de 20 mégawatts.

Le financement de ces projets sera assuré par un montage de fonds propres et de dettes, un modèle classique pour ce type d’investissement à long terme. L’objectif est de produire une énergie verte à un coût compétitif, et ainsi contribuer aux efforts du Maroc pour réduire sa dépendance au charbon importé, tout en avançant vers un mix énergétique décarboné.

Un acteur déjà présent dans le gaz naturel

Sound Energy n’est pas un nouvel acteur sur le sol marocain. La société détient 20% des parts dans le projet de gaz de Tendrara, l’un des gisements les plus prometteurs du pays, avec des ressources estimées à 10,67 milliards de mètres cubes. Le champ, opéré par la société marocaine Managem (filiale d’Al Mada, fonds d’investissement marocain à vocation panafricaine), devrait entrer en production commerciale d’ici fin 2025. Le reste du capital du projet est réparti entre Managem (55%) et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM, 25%).

Cap sur l’hydrogène naturel et l’hélium

Outre le solaire, Sound Energy envisage d’explorer un nouveau gisement stratégique: l’hydrogène naturel. En partenariat avec le groupe britannique Getech, spécialisé dans l’identification de ressources énergétiques, Sound Energy a fondé une coentreprise baptisée HyMaroc Limited, détenue à parts égales par les deux partenaires.

Cette initiative fait suite à une étude géologique exploratoire qui a permis d’identifier plusieurs zones prometteuses, riches en hydrogène naturel et en hélium, deux ressources considérées comme stratégiques dans le contexte mondial de la transition énergétique.

Le Maroc, terre d’accueil des investissements verts

Ces projets s’inscrivent dans la stratégie nationale visant à porter la part des énergies renouvelables à plus de 52% du mix électrique à l’horizon 2030. Pour y parvenir, le Maroc multiplie les réformes, notamment par la simplification des démarches administratives et la modernisation du marché de l’électricité, afin de favoriser l’investissement privé. Selon Graham Lyon, «le gaz naturel et l’énergie solaire constituent les solutions les plus viables pour faire du Maroc un modèle de transition énergétique bas carbone».