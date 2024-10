Sound Energy s’allie au britannique Getech pour explorer l’hydrogène naturel et l’hélium au Maroc

Après la récente cession de sa filiale marocaine au groupe Managem, Sound Energy s’intéresse à l’hydrogène naturel et à l’hélium du Maroc. Dans un communiqué publié ce lundi 28 octobre, la compagnie britannique Getech, spécialisée dans la localisation de ressources énergétiques et minérales essentielles à la transition énergétique, annonce avoir noué une alliance avec sa compatriote pour l’exploration de ces deux ressources dans le Royaume.

Selon les clauses de ce partenariat, les deux parties vont collaborer pour chercher de l’hydrogène et de l’hélium naturels au Maroc. La phase initiale de l’accord comprenant une étude régionale conjointe dont l’objectif est d’identifier les zones d’intérêt potentiel pour une évaluation plus détaillée.

«Getech s’appuiera sur sa base de données gravimétrique et magnétique de renommée mondiale, ainsi que sur sa plateforme de géosciences avancée, Globe, et sur des algorithmes d’apprentissage automatique, pour identifier les régions prometteuses pour l’hydrogène et l’hélium géologiques au Maroc», indique le document.

Quant à Sound Energy, elle contribuera à ce projet «avec des connaissances géoscientifiques régionales spécifiques et une vaste expertise opérationnelle, issues de sa longue expérience et des capacités établies dans le pays en tant que plus grand détenteur de permis d’exploration d’hydrocarbures terrestres au Maroc, afin de faciliter un futur processus d’exploration».

En outre, les deux partenaires précisent qu’ils vont négocier conjointement des droits exclusifs pour l’exploration et l’exploitation des ressources d’hydrogène et d’hélium au Maroc, «en progressant vers les activités géophysiques et de forage nécessaires pour libérer les gisements potentiels».

Libérer le potentiel d’hydrogène et d’hélium au Maroc

«Cet accord avec Getech, une société dotée d’une expertise géologique reconnue dans les secteurs de l’énergie et des mines, constitue une première étape importante dans notre stratégie visant à étendre nos activités d’exploration vers de nouvelles ressources énergétiques de transition, en commençant par le Maroc», a déclaré John Argent, vice-président des géosciences chez Sound Energy. Et d’ajouter: «Grâce à notre expertise opérationnelle, combinées aux outils géoscientifiques innovants de Getech, nous sommes bien placés pour ouvrir la voie à la libération du potentiel d’hydrogène et d’hélium au Maroc».

Pour sa part, Richard Bennett, PDG de Getech, estime que «les solutions géoscientifiques et les capacités d’IA de Getech joueront un rôle crucial dans la conduite d’une exploration rentable dans cette région prometteuse».

Getech n’en est pas à son premier projet d’exploration d’hydrogène dans le Royaume. En novembre 2023, l’entreprise avait signé un accord de partenariat avec le laboratoire de recherche allemand Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG), membre du consortium HyAfrica, pour accélérer le développement de l’hydrogène naturel dans plusieurs pays africains, dont le Maroc.

Sound Energy et Getech ne seront pas les premières entreprises à sonder le potentiel d’hélium au Maroc. Le 30 septembre dernier, une autre compagnie britannique, Predator Oil & Gas, avait annoncé la découverte d’un important potentiel d’hélium dans sa licence pétrogazière onshore à Guercif, dont les estimations varient entre 2,9 et 16,95 milliards de mètres cubes. Des résultats encourageants issus d’un rapport sur les évaluations techniques du potentiel de ce gaz rare dans le prospect MOU-5 de cette mine.