Le Conseil de la concurrence autorise le rachat de Sound Energy Morocco par le groupe Managem

L’acquisition de Sound Energy Morocco East Ltd (SEME) par le groupe Managem est officiellement actée. Dans un communiqué publié le 23 septembre, le Conseil de la concurrence indique que sa commission permanente a décidé d’autoriser l’opération de concentration économique relative à la prise par le groupe Managem du contrôle exclusif de l’entreprise spécialisée dans l’exploration gazière, via l’acquisition de 100% de son capital social et de ses droits de vote.

Rappelons que le groupe Managem avait annoncé, le 14 juin dernier, la création d’un pôle gaz naturel industriel et l’acquisition de Sound Energy Morocco au terme d’un processus ouvert, en compétition avec des investisseurs internationaux. Concrètement, l’accord prévoit le rachat par la minière marocaine de 55% de la concession d’exploitation de Tendrara, de 47,5% du permis d’exploration de Grand Tendrara et de 47,5% du permis d’exploration d’Anoual.