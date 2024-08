Exploration gazière: Sound Energy reprend son programme de forage à Tendrara

L’opération visant à installer de nouveaux tubes de complétion dans le puits TE-7 s’appuiera sur l’appareil de forage Star Valley Rig 101, actuellement déployé sur le site de Tendrara, souligne Sound Energy dans un communiqué rendu public ce jeudi 15 août. La plateforme avait été installée sur le site sans frais supplémentaires pour le Groupe, en attendant l’arrivée des équipements de tête de puits.

En juin 2024, poursuit la même source, la société a réussi à retirer les tubes de finition existants dans les TE-6 et TE-7, et a installé de nouveaux tubes de finition résistants à la corrosion dans le TE-6. Suite à l’importation d’équipements de surface de puits supplémentaires, une opération similaire va se poursuivre au niveau du puits TE-7.

Pour rappel, le plan de développement gazier du projet d’exploitation de Tendrara est conçu en deux phases. La première phase est en cours de construction, en vue de la production de 100 millions de mètres cubes (m3) par an de Gaz naturel liquéfié (GNL) à partir de la mi-2025 via une installation de traitement, de liquéfaction et de stockage de gaz sur site, permettant de répondre aux besoins des industriels nationaux.

Le seconde phase, en cours d’étude de faisabilité, prévoit la construction d’une unité de traitement et d’un pipeline reliant le Gazoduc Maghreb-Europe (GME), pour fournir 280 millions m3 par an de gaz naturel afin de contribuer aux sources d’approvisionnement en gaz du Royaume.