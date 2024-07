Gaz naturel: Sound Energy reçoit le feu vert de l’Onhym pour une nouvelle extension du permis Anoual

Sous réserve de l’approbation du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, la période initiale du permis d’exploration d’Anoual sera de 7 ans et 4 mois, à compter du 8 septembre 2017, jusqu’au 7 janvier 2025. «Les engagements du programme de travail modifié pour la période initiale restent tels qu’annoncés le 30 avril 2024», souligne Sound Energy dans un communiqué.

En outre, poursuit la même source, compte tenu de la prolongation de la période initiale, l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym) a également convenu d’une prolongation de l’expiration de la période complémentaire annuelle (3 ans et 8 mois existants), qui doit s’achever le 7 septembre 2028.

Lire aussi : Le groupe Managem crée un pôle gaz naturel industriel et annonce l’acquisition de Sound Energy Morocco East Ltd

Les permis d’exploration d’Anoual ont désormais une durée totale de 11 ans et les engagements de travaux restants au titre des permis d’exploration d’Anoual, à savoir l’engagement de travaux au titre de la période complémentaire, restent tels qu’annoncés par la société le 30 avril 2024.

La Société prévoit de remplir l’engagement ferme pour la période complémentaire d’Anoual avec le forage du puits d’exploration M5 détaillé dans un communiqué daté du 9 août 2022.

«Nous remercions une fois de plus notre partenaire ONHYM et apprécions grandement son soutien. En tant que partenaires, nous attendons les approbations ministérielles nécessaires nous permettant de progresser dans le forage du prospect M5. Il s’agit d’une opportunité de découvrir une section de réservoir TAGI beaucoup plus épaisse, à travers une très grande structure au centre du bassin de Tendrara, en vue de libérer d’importants volumes potentiels de gaz», a déclaré John Argent, vice-président des géosciences chez Sound Energy.