Exploration gazière: Sound Energy poursuit ses discussions avec Attijariwafa bank autour du financement du projet de Tendrara

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 27 avril, la société britannique Sound Energy a affirmé que les discussions avec la banque marocaine autour du financement par emprunt du projet gazier de Tendrara, dans l’est du Maroc, se poursuivent toujours. Les deux parties ont dû prolonger le délai des négociations en raison des vacances de l’Aïd Al-Fitr. Les conditions contraignantes du prêt ne sauraient donc être définies avant le 28 avril, comme annoncé précédemment.

La société britannique, cotée à la Bourse de Londres, avait annoncé le 23 juin dernier avoir mandaté Attijariwafa bank pour la mise en place d’une facilité de dette senior à long terme, d’une durée maximale de 12 ans, d’environ 2,25 milliards de dirhams.

Selon l’opérateur gazier, les fonds levés serviront à financer partiellement le développement de la phase 2 du gisement de Tendrara, dont le coût est estimé à 3 milliards de dirhams. Il s’agit, grâce à ce financement, de contribuer à la construction de l’infrastructure gazière de la concession.

Pour rappel, en novembre 2021, Sound Energy et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) avaient signé un accord contraignant pour la vente du gaz naturel de la concession de Tendrara sur une durée de dix ans. Sound Energy s’est engagé dans ce sens à livrer au Gazoduc Maghreb-Europe un volume contractuel annuel allant jusqu’à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel, et ce pendant une période de dix ans.